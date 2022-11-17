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健保費率凍漲 健保署：部分負擔新制勢在必行

2022/11/17 11:57（11/17 12:17 更新）
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112年度健保總額突破新台幣8300億元，衛福部健保署長李伯璋17日表示，明年健保費率維持5.17%不變。（中央社檔案照片）
112年度健保總額突破新台幣8300億元，衛福部健保署長李伯璋17日表示，明年健保費率維持5.17%不變。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳婕翎台北17日電）112年度健保總額突破新台幣8300億元，衛福部健保署長李伯璋今天表示，明年健保費率維持5.17%不變，並強調部分負擔新制執行勢在必行，但上路時間仍須視疫情穩定度決定。

衛生福利部全民健康保險會9月21日舉行健保總額協商會議，根據行政院核定，112年健保總額成長率範圍介於1.307%至4.5%，明年度整體總額付費者代表方案為8324億元，醫界代表方案為8437億元，無論何者，明年度總額仍將突破8300億元大關。

李伯璋今天上午出席健保署舉辦的「健保署與合作金庫商業銀行協同布建信用卡捐款」記者會，會後接受媒體聯訪時表示，因為主計總處編列挹注健保240億元，加上基本工資調整連帶健保收入年增加56億元，精算後明年健保安全準備金大於1個月，所以健保費率凍漲。

雖然明年健保費率維持，但部分負擔新制勢在必行，日前衛福部長薛瑞元表態部分負擔新制預計今年底或是明年初上路。李伯璋說，為了有效管理健保總額，部分負擔一定要做，才能減少不必要醫療行為，當省下檢驗檢查費用，可給付癌症、罕病等急需新藥對象納入健保。

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全面調漲民眾就醫的部分負擔，內容包括：門診藥品、檢驗、檢查及急診部分負擔。李伯璋表示，新制上路時間仍須視COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情穩定度決定，希望盡快上路，抑制醫療浪費，但弱勢族群維持補助。

衛福部原訂於今年5月15日調整健保部分負擔，以強化健保財務狀況，實施之後，民眾做檢驗檢查、拿藥、小病衝大醫院急診費用將會增加。當時的衛福部長陳時中5月10日宣布，為避免疫情期間實施新制，增加工作、金錢負擔，將研議延後實施。（編輯：管中維）1111117

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