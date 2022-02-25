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健保部分負擔漲、投保上限調高 預計上半年實施

2022/2/25 20:13（2/25 20:29 更新）
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衛福部社保司長商東福25日表示，預估上半年就會調漲健保3大部分負擔，並調高投保金額上限至新台幣21萬9500元。（中央社檔案照片）
衛福部社保司長商東福25日表示，預估上半年就會調漲健保3大部分負擔，並調高投保金額上限至新台幣21萬9500元。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張茗喧台北25日電）衛福部社保司長商東福今天表示，預估上半年就會調漲健保3大部分負擔，並調高投保金額上限至新台幣21萬9500元；同時將推動修法廢除停保制度，落實旅外民眾返台就醫公平性。

為強化健保財務狀況，衛生福利部全民健康保險會今天開會討論5大措施，其中廢除旅外國人停保制、調高健保投保金額上限2案，獲多數委員支持；健保藥品、檢驗檢查、急診等3大部分負擔調整案，則因委員意見有出入，暫無共識，將由衛福部拍版。

衛福部社會保險司長商東福晚間接受記者電話聯訪時表示，旅外國人停復保議題方面，目前預計出國6個月以上的民眾可申請停保，期間不用繳交健保費，因此許多人直到有就醫需求時才回台復保。

商東福說，據統計，民國108年共有16萬人辦理停保，其中約9萬人回國復保後又再次辦理停保，這當中約2/3有就醫紀錄，儘管保費收入與醫療費用差不多打平，但仍遭詬病。

商東福指出，為確保就醫公平性，衛福部擬廢除停保制，即所有有國籍和戶籍的民眾都必須按月繳交保險費，海外若有緊急就醫需求，回台後也能申請核退，直到出國超過2年遭除籍，才會自動退保。

在投保金額上限方面，由於近年基本工資逐步調整多達11次，但健保投保上限卻已長達12年沒調整過，因此衛福部這次才打算調高投保金額上限，委員認為可回應目前貧富差距日益擴大的狀況，並落實量能負擔精神，大多支持。

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商東福說，目前投保金額上限為18萬2000元，未來打算再往上增加5級至21萬9500元，預估含眷屬將有13萬人受影響，每人每月增加116元至1939元保費支出，但其中有11.3萬人每月只增加116元至581元支出。

商東福表示，健保3大部分負擔調整、提高投保上限僅須修改施行細則，會依流程進行預告、公告等程序，力拚7月前實施；旅外國人廢除停保制則須走立法院相關程序，時間較難掌握，但會儘快推動。（編輯：管中維）1110225

（衛福部提供）
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（衛福部提供）
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