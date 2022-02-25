廢除出國停保制度、調高投保上限 健保會委員多贊成

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為強化旅外國人回台就醫公平性，衛生福利部擬廢除停保制，另也打算調高健保投保上限。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張茗喧台北25日電）為強化旅外國人回台就醫公平性，衛生福利部擬廢除停保制，另也打算調高健保投保上限。健保會今天開會討論，與會委員大多表示支持，但最後仍待衛福部拍板並進行相關法律程序。

衛福部上午召開全民健康保險會討論5大配套措施，包括調整就醫部分負擔、旅外國人停復保制度、投保金額上限、政府負擔、補充保費等，盼強化健保財務狀況。

健保會執行秘書周淑婉會後接受媒體聯訪時說，與會委員對於廢除旅外國人停復保制、調高投保金額上限，大多表示支持，認為齊一全體保險對象權利義務，可提升公平性，但對於疫情期間無法回國的民眾應有配套措施。

周淑婉說，在調高投保金額上限方面，也認為可回應目前貧富差距日益擴大的狀況，並落實量能負擔精神，但有委員建議健保署應如實查核各行業別投保金額，才能充分反映實質所得，健保會會將委員建議統整後，交由衛福部進行最後決議及相關法律程序。

旅外國人就醫爭議主要源於停復保制度，民眾只要在出國前辦理停保就可免繳交健保費，直到有就醫需求時再回台復保，遭詬病為「任意門」。

正因如此，衛福部擬廢止停復保制度，台灣人一旦納保，無論人是否在國外都必須持續繳納保費，強化就醫公平性，一年約可挹注健保新台幣26億元收入。

在健保投保金額上限方面，現行最高級距為18萬2000元，但外界認為基本工資逐年調漲，健保投保天花板卻遲遲沒調整，因此衛福部也打算調高投保上限。（編輯：管中維）1110225

（衛福部提供）

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