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健保藥品擴大給付 病友意見將納決策參考

2022/2/8 11:12
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（中央社記者張茗喧台北8日電）為鼓勵民眾、病友參與健保決策，健保署104年起開放民眾對於還未納入健保的新藥、新醫材表達意見，去年10月再擴大範圍，開放民眾對藥品擴增給付範圍提供建言，納入決策參考。

衛生福利部中央健康保險署今天上午發布新聞稿表示，為了讓病友在新藥、新醫材納入健保給付的過程中，可以提供意見，健保署民國104年起建置「新藥及新醫材病友意見分享平台」，民眾的建言會納入藥物共擬會議、醫療科技評估參考資料，讓與會代表聽見民眾聲音。

健保署醫審及藥材組科長連恆榮今天接受媒體電話聯訪時表示，截至去年11月15日，共有206品項曾置於平台上供病友表達意見，累計672人次針對藥品表達意見、特材部分共20人次。

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連恆榮說，近年有病友團體提出訴求，希望針對擴增給付的藥品也能表達意見，因此去年10月1日起擴增平台功能，增加藥品擴增給付範圍分享意見功能，盼病友分享用藥經驗並提供建言，讓健保的相關決策能真正反映病人的需求。

連恆榮指出，目前平台上已有2款原併用於治療黑色素瘤的藥物，因廠商建議擴增給付於非小細胞肺癌病人，目前正在收集病友用藥經驗。（編輯：張雅淨）1110208

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