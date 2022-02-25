就醫3大部分負擔擬漲 健保會無共識交衛福部拍板

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（中央社記者張茗喧台北25日電）衛福部擬調高健保部分負擔，拿藥、做檢驗檢查、急診就醫都要多收費，恐影響超過1565萬人。健保會今天開會討論，專家提出多項疑慮，無明確共識，將由衛福部長陳時中拍板。

為強化健保財務狀況，衛生福利部上午召開全民健康保險會討論5大配套措施，包括調整就醫部分負擔、旅外國人停復保制度、投保金額上限、政府負擔、補充保費等，其中又以部分負擔影響人數最多、變革也最大。

依照健保署規劃，未來拿藥、做檢驗檢查、跑急診都要多收費，其中藥品部分負擔（含慢性病連續處方箋）將收取20%費用，並訂定上限新台幣300元。

檢驗檢查將以檢驗費10%、20%收取部分負擔，估每次就醫多收100元至400元，未經轉診就跑到醫學中心做檢查收最多，上限400元。

急診部分負擔分面，診所、地區醫院仍維持150元，但檢傷分類4到5級的輕症患者如果衝大醫院，將從現行550元提高到800元，1到2級重症患者到大醫院急診則變便宜，從450元降為300元。

根據健保署推估，3大部分負擔調整後，全年約有32.2%、約742萬民眾就醫費用不受影響，但在其餘受影響的1565萬人當中，約289.2萬人每年就醫多花的費用不到200元，但也有約75.3萬人每年得多花超過3000元。

健保會執行秘書周淑婉會後接受媒體聯訪時表示，3個多小時會議大多聚焦於3大就醫部分負擔，門診藥品部分負擔方面，委員認為部分負擔不是分級醫療政策目標，加上領有慢性病連續處方箋的民眾多是弱勢，應避免造成就醫階級化，應針對特定組群如近貧、高齡、弱勢族群進行資料分析，以免加重負擔。

周淑婉說，在檢驗檢查方面，委員認為是否做檢查並不是由患者決定，應思考其他方式；急診部分負擔方面，委員認為檢傷分類是提供急診醫師治療優先順序的依據，不宜按照檢傷分類收取不同部分負擔，建議再研議。

周淑婉強調，今天的會議主要做為政策諮詢，專家意見將交由衛福部做為政策決議時的參考資料。（編輯：管中維）1110225