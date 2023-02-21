更多編輯台推薦新聞：
新出土化石證明大滅絕後僅百萬年海洋恢復生機 顛覆科學界認知
科技

新出土化石證明大滅絕後僅百萬年海洋恢復生機 顛覆科學界認知

影片／中央社「我是海外特派員」開跑 文大分享海外甘苦
生活

影片／中央社「我是海外特派員」開跑 文大分享海外甘苦

智利泳將克服恐懼及2度水溫 南冰洋游2.5公里史上第1人
運動

智利泳將克服恐懼及2度水溫 南冰洋游2.5公里史上第1人

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
健保藥預算將砍81.8億 缺貨品項不調整
首頁 / 生活

健保藥預算將砍81.8億 缺貨品項不調整

2023/2/21 21:12（2/21 21:35 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
健保署長石崇良21日晚間說明，預計調降81.8億健保藥預算，但強調保障藥品「地板價」，近期已傳出缺藥的藥品也不調整。（中央社檔案照片）
健保署長石崇良21日晚間說明，預計調降81.8億健保藥預算，但強調保障藥品「地板價」，近期已傳出缺藥的藥品也不調整。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳婕翎台北21日電）外傳健保署擬今年大砍新台幣150億元健保藥預算，健保署長石崇良今晚說明，預計調降81.8億健保藥預算，但強調保障藥品「地板價」，近期已傳出缺藥的藥品也不調整。

依據「藥費支出目標制」，衛生福利部中央健康保險署每年都會調整健保藥預算。石崇良接受媒體聯訪時表示，由於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，健保藥預算已2年未調整，必須結算110年至111年藥品總額，避免落後原本制度標準，預計24日正式公布結果。

石崇良表示，考量原物料漲幅、通貨膨脹程度及國內缺藥問題，今年預計調降81.8億健保藥預算，涉及6000多個藥品品項，若業者認為調整後的藥價不敷成本，也可以提成本分析，重新議價。

石崇良特別提到，由於有些藥物價格已經非常低，擔心再砍價可能造成嚴重缺藥問題，設計3種條件保障藥品價格

第一是對於接近「地板價」的藥品，將予以保護，這次不會進行調降。

第二個條件，若有藥品再調降之後價格會低於「地板價」，藥價也只會扣到「地板價」，不會降到更低。

第三個條件則是近期市場已出現缺藥問題的藥品也不會進行調降。不會發生外界所擔心的缺藥潮恐更難解的狀況。

全國藥師公會全聯會理事長黃金舜表示，據了解，藥商可接受的健保藥預算調降數值為70億，健保逐年砍藥價政策需要討論，已經有太多藥品價格被砍得遍體鱗傷，想退出台灣市場，尤其對老藥價格影響大，老藥與慢性病常用藥幾乎是有關聯的，擔憂未來台灣慢性病藥物可能出問題。（編輯：管中維）1120221

#石崇良
#健保署長
#黃金舜
延伸閱讀
罕病SMA藥物擴大給付5成患者適用 可望4月起實施避免藥品短缺 薛瑞元促廠商提高產能、強化通報6000元拚4月發放 行政院23日處理特別預算鄭文燦：3800億用在10項目 政院加緊作業腳步
石崇良
通訊診療法規將放寬 遠傳擴大5G遠距診療應用呼吸道疾病患者增恐用藥短缺 食藥署開會協調
黃金舜
賴清德：感謝藥師公會超越專業深入公益服務藥師哄抬普拿疼價格 公會將提懲戒最重可廢執照
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族