健保藥預算將砍81.8億 缺貨品項不調整

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健保署長石崇良21日晚間說明，預計調降81.8億健保藥預算，但強調保障藥品「地板價」，近期已傳出缺藥的藥品也不調整。（中央社檔案照片）

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（中央社記者陳婕翎台北21日電）外傳健保署擬今年大砍新台幣150億元健保藥預算，健保署長石崇良今晚說明，預計調降81.8億健保藥預算，但強調保障藥品「地板價」，近期已傳出缺藥的藥品也不調整。

依據「藥費支出目標制」，衛生福利部中央健康保險署每年都會調整健保藥預算。石崇良接受媒體聯訪時表示，由於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，健保藥預算已2年未調整，必須結算110年至111年藥品總額，避免落後原本制度標準，預計24日正式公布結果。

石崇良表示，考量原物料漲幅、通貨膨脹程度及國內缺藥問題，今年預計調降81.8億健保藥預算，涉及6000多個藥品品項，若業者認為調整後的藥價不敷成本，也可以提成本分析，重新議價。

石崇良特別提到，由於有些藥物價格已經非常低，擔心再砍價可能造成嚴重缺藥問題，設計3種條件保障藥品價格：

第一是對於接近「地板價」的藥品，將予以保護，這次不會進行調降。

第二個條件，若有藥品再調降之後價格會低於「地板價」，藥價也只會扣到「地板價」，不會降到更低。

第三個條件則是近期市場已出現缺藥問題的藥品也不會進行調降。不會發生外界所擔心的缺藥潮恐更難解的狀況。

全國藥師公會全聯會理事長黃金舜表示，據了解，藥商可接受的健保藥預算調降數值為70億，健保逐年砍藥價政策需要討論，已經有太多藥品價格被砍得遍體鱗傷，想退出台灣市場，尤其對老藥價格影響大，老藥與慢性病常用藥幾乎是有關聯的，擔憂未來台灣慢性病藥物可能出問題。（編輯：管中維）1120221