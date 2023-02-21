鄭文燦：3800億用在10項目 政院加緊作業腳步

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（中央社記者葉素萍台北21日電）行政院副院長鄭文燦今天說，立法院今天三讀通過疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例草案，明定經費新台幣3800億元，將用在包括普發現金6000元、學貸補助等10類項目；行政團隊加緊腳步，著手各項目相關作業。

鄭文燦透過臉書表示，立法院今天三讀通過「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」草案，明定經費新台幣3800億元，將用在包括普發現金6000元、學貸補助、居住補貼、挹注勞健保、擴大藝文消費及振興藝文產業、公共運輸補貼以及加強照顧弱勢族群等，共10類項目。

他感謝立法院對於疫後特別條例的支持，也感謝各相關部會在推動政策上的努力，疫後特別條例在上個會期提出後，行政院長陳建仁隨即率各部會展開密集討論與調整，經過一個多月的嚴密研商下，終於在今天的院會三讀通過。

鄭文燦表示，疫後特別條例的通過，代表台灣在疫後更跨出了嶄新的一步，不僅讓弱勢族群可以受到更多的照顧，也讓各族群得到應有的回饋，在產業推動與經濟基礎上，也挹注更多的資源與助力。

他說，行政團隊會持續加緊腳步，著手各項目的相關作業，包括普發現金的電腦作業系統、學貸補貼的銀行作業、交通運輸之整合、撥補勞健保等；後續特別預算案也將送立法院審議，期盼能儘早通過，讓民眾共享努力的果實，在疫後的這個階段，能繼續安心生活，放心工作。（編輯：黃國倫）1120221