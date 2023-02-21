普發6000元現金 許舒博：多少挹注民生消費市場

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾智怡、劉千綾台北21日電）立法院會今天三讀通過疫後特別條例，政府將發放新台幣6000元現金；商總理事長許舒博認為，每人使用現金方式不同，目前尚未看見猛爆型消費，但相信多少會挹注民生消費市場。

立法院會今天三讀通過攸關全民發現金的疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例，規範超徵稅收中的3800億元，用於普發現金、挹注健保基金、擴大公共運輸補貼等10類項目。

許舒博今天出席「中華民國全國商業總會112年新春聯誼晚宴」接受媒體訪問表示，普發現金每人使用方法不同，能否帶入商業使用，完全看開放速度，現在雖然口罩令解除，但大部分人仍戴口罩，目前也還未看見猛爆型消費，但相信多少會挹注國內民生消費市場。

針對電價議題，許舒博表示，前兩年製造業出口外銷暢旺，今年則呈現下降態勢，連續亮紅燈，對產業是很大衝擊，這次又因瓦斯、煤炭價格高漲，台電處於虧損狀態，但建議調幅不宜過大，「工業、商業已經有心理準備，一定會調高電價」。

至於商業服務業，許舒博表示，餐飲小吃類不贊成調漲，因會影響基層民眾；用電大戶部分，去年規定千度以上才有變動，「這次可能會往下調一點」，但範圍應可接受，重點在於減少低層負擔，用電較多者則負擔多一點。

對此，經濟部長王美花表示，電價會成立工作小組，再進入電價審議會審查，審議會組成有專家、工商團體等。

針對工商協進會提出核電廠延役，可減少電價調幅，王美花表示，核二2號機將在3月14日按法令規定屆期，加上乾貯設施尚未得到興建許可，核二廠燃料棒都放在爐心、無處可取出，因此會照法令停機。（編輯：林興盟）1120221