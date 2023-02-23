疫後特別預算 鄭文燦：盡量擴大照顧面

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（中央社記者賴于榛、陳俊華台北23日電）行政院副院長鄭文燦今天表示，規模新台幣3800億元的疫後特別預算，除了普發現金，也盡量擴大照顧面，像是弱勢家庭津貼提高，就將有100萬人受惠；國民年金保費補助也有137萬人受惠。

行政院會今天通過「中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算案」，歲出編列新台幣3800億元，包含普發現金1417億元、強化經濟及社會韌性1370億元，另外撥補台電500億元、撥補勞保300億元、撥補健保200億元，並有預備金13億元，將送立法院審議。

鄭文燦出席「疫後特別預算記者會」時指出，特別預算是「溫暖照顧、堅韌復原」，盼讓疫後的台灣更平穩、更有力量。

鄭文燦說，特別預算挹注台電500億元，加上年度預算1500億，能讓油、電價格在合理範圍內，同時盼達到平穩物價的目標。

強化社會與經濟韌性方面，鄭文燦說，政府盡量擴大照顧面，弱勢家庭津貼提高將有100萬人受惠、國民年金保費補助有137萬人受惠、中低薪房貸支持有55萬人受惠、學貸補貼55萬人受惠，另外發放18至21歲文化成年禮金是70到80萬人受惠，北北基桃月票也有超過38萬人受惠。

鄭文燦表示，政府仍有年度預算與其他政策，將合併特別預算來使用，讓台灣在疫情後的這一年得到復原動力。

他也呼籲立法院盡速三讀特別預算，才能盡早普發現金，行政院目前已經完成系統開發，預計3月進行測試，「全民每人發6000已經準備好了」。（編輯：翟思嘉）1120223