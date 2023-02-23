疫後特別預算3800億 拚穩定物價全民共享照顧弱勢

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（中央社記者賴于榛、陳俊華台北23日電）行政院會今天通過規模新台幣3800億元的疫後特別預算，政策項目包含普發現金、補助通勤公共運輸票證、疫後就學貸款補助，目標除全民共享、照顧弱勢同時也要穩定物價。

行政院會今天通過「中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算案」，並於會後舉行疫後特別預算記者會，行政院長陳建仁、副院長鄭文燦、秘書長李孟諺、國發會主委龔明鑫、主計總處主計長朱澤民等人皆出席說明；特別預算案將送至立法院審議。

疫後特別預算歲出編列3800億元，包含普發現金1417億元、強化經濟及社會韌性1370億元；另外撥補台電500億元、撥補勞保300億元、撥補健保200億元，並有預備金13億元。

（主計總處提供）

其中，強化經濟及社會韌性部分包含補助國民年金保險費、辦理關懷弱勢加發生活補助、補助地方政府推動通勤通學公共運輸票證方案、辦理加速擴大吸引國際觀光客、提升農業水資源永續韌性建設、強化社區農路韌性基礎建設、疫後就學貸款補助方案，以及中產以下自用住宅貸款戶支持方案。

陳建仁出席疫後特別預算記者會時表示，台灣因為防疫妥適讓經濟成長亮眼，才有全民共享經濟成長的機會，今天就會將特別預算案送至立法院，如果仍須經過冷凍期，那普發6000元預計4月上路；未來也會持續撥補並透過新制讓勞保更健全，民眾能「領到老、領得到」。

他也說，政府需要照顧每個人，特別是弱勢者，應該給弱勢更好的照顧，這就是為什麼不發國民黨立法院黨團所說的1萬元，而是普發6000元，「期望能讓中小企業越來越好，讓中低收入戶得到越好的照顧」。

鄭文燦表示，政府在疫後特別預算中盡量擴大照顧面，像是弱勢家庭津貼提高將有100萬人受惠、國民年金保費補助有137萬人受惠、中低薪房貸支持有55萬人受惠、學貸補貼55萬人受惠；另外發放18到21歲文化成年禮金是70至80萬人受惠，北北基桃月票也有超過38萬人受惠。

鄭文燦說，特別預算挹注台電500億元，加上年度預算1500億，這能讓油、電價格在合理範圍內，同時盼達到平穩物價的目標。

龔明鑫表示，主計總處昨天將台灣今年的經濟成長率下修至2.21%，顯示經濟挑戰更嚴峻，這筆疫後特別預算可說是及時雨，有助維持台灣經濟成長動能。

根據主計總處報告，疫後特別預算歲出所需財源3800億元，編列移用以前年度歲計賸餘1800億元及舉借債務2000億元，但待民國111年度中央政府總決算經審計部審定後，將依特別條例規定，優先以移用以前年度歲計賸餘支應。

另外，行政院原先規劃3800億元之中，將400億元作為不時之需使用，但最後特別預算僅有13億元的預備金。陳建仁也解釋，是因各部會用心編列計畫與預算，提出補貼國民年金、學貸族等方案，加上也有立委的建議，才會如此調整，相信能夠照顧該照顧的人。

朱澤民說，編列預算過程中，有立委提出不錯的建議，因此部會編列時，便根據輿論與立委建議編出預算，原先整體提出逾4000億元，最後經整合後仍編列3800億元左右。（編輯：蘇志宗）1120223