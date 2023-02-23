普發現金詐騙簡訊出沒 金管會：請銀行加強宣導

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（中央社記者謝方娪台北23日電）政府將普發現金新台幣6000元，金管會表示，將有12家金融機構ATM配合政策，目前均已完成功能及壓力測試；另針對詐騙集團開始發送相關釣魚簡訊，金管會將請銀行持續加強防詐宣導。

行政院會今天通過疫後特別預算案，歲出編列3800億元，其中財政部主管編列1417億元，辦理全民共享經濟成果普發現金所需經費。普發現金規劃採登記入帳、ATM領現、郵局領現、直接入帳及偏鄉造冊發放等5種方式，以方便領取並達分流效果。

金管會銀行局副局長童政彰今天在例行記者會表示，共有12家金融機構將配合政策提供ATM領現。目前了解，領取方式是會請民眾輸入健保卡號碼、身分證號碼等資訊以提領。

他指出，12家金融機構均已配合財金公司完成相關測試，無論功能及壓力測試均沒問題、已經準備好；至於何時正式上線，將配合行政院整體規劃時程。

普發現金政策備受全台關注，財政部今天特別呼籲，在行政院尚未公布發放前，請民眾務必留意外界利用普發現金訊息的詐騙手法、避免受騙上當。

童政彰指出，這段期間陸續有釣魚簡訊，銀行在防治犯罪宣導過程中，都相當重視簡訊防詐工作；普發現金這部分也將列為金管會防詐工作重點，請銀行持續加強相關宣導。

ATM領現方面，包括台灣銀行、土地銀行、合庫銀行、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、兆豐銀行、台灣中小企業銀行8家公股行庫，以及台新銀行、國泰世華銀行、中信銀行及中華郵政將配合政策。

金管會統計，12家金融機構配合普發現金政策提供ATM領現，合計達2萬4922台ATM，占全台ATM台數的76.5%，將可避免民眾大量提領造成系統當機。（編輯：張良知）1120223