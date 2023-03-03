陳建仁：特別預算案一通過 可最快速多元方式發現金

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（中央社記者郭建伸台北3日電）行政院長陳建仁今天將赴立法院報告疫後特別預算案。根據書面資料，陳建仁指出，普發現金相關先期規劃與系統設計，均已同步建置，只要疫後特別預算案通過，政府可用最快速度、最多元且方便的方式發放現金。

立法院會今天邀請行政院長陳建仁、主計長朱澤民、財政部長莊翠雲、國家發展委員會主委龔明鑫及相關部會首長列席，報告「中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算案」編製經過並備質詢。

根據送抵立法院的書面資料，陳建仁指出，為將經濟紅利所增加的稅收普惠予全民，並有效運用於加速疫後復甦、加強照顧受疫情影響的產業與民眾，行政院提出疫後特別預算，除了全民普發現金新台幣6000元，也在穩定電價、維持勞健保運作穩定、擴大照顧弱勢族群等面向，一併提出完整執行策略。

陳建仁指出，行政院依特別條例規定，編制疫後特別預算案，歲出共編列3800億元，財源為「挪用以前年度歲計賸餘」1800億元，以及債務舉借2000億元，但此部分將於民國111年度總決算審定後，優先運用該年度歲計賸餘加以支應，期程自今年2月21日至2025年12月31日止。

陳建仁指出，疫後特別預算包含三大部分，第一是挹注勞健保及台電1000億元，主要是為減輕勞保、健保基金的財務壓力，維持勞健保制度穩定運作，並挹注台電公司，吸收民生用電成本上漲，以維持整體物價穩定。

陳建仁指出，其次是強化經濟與社會韌性1370億元，主要是辦理中產以下自用住宅貸款利息支持方案、促進公共運輸使用方案、疫後就學貸款補助方案、關懷弱勢加發生活補助、加速吸引國際觀光客來台、國保年金保費補助等。

陳建仁指出，第三則是用於全民普發現金6000元，讓全國民眾都能共同分享經濟成長果實，這部分預算共1417億元。

陳建仁指出，面對全球經濟前景不確定性，行政院提出3800億元疫後特別預算加以支應，其中，普發現金相關先期規劃與系統設計，均已同步整備建置，只要疫後特別預算案通過，政府就可用最快速度、最多元且方便的方式發放現金，讓全國2300萬國人同胞皆能領取。

陳建仁表示，懇請立委鼎力支持，早日通過疫後特別預算案，讓台灣每一位國民都能得到溫暖照顧，強化台灣社會應對全球經貿環境變動的韌性，維繫經濟成長動能。（編輯：蘇龍麒）1120303