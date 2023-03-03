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普發現金6000元 國民黨團盼拚3月底前發

2023/3/3 11:47
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（中央社記者范正祥台北3日電）政府普發現金新台幣6000元，全民關注何時落袋，國民黨立法院黨團總召曾銘宗今天在立法院接受媒體聯訪時表示，國民黨團的立場是希望愈快愈好，拚3月底前發。

立法院會今天邀請行政院長陳建仁及相關部會首長列席報告「中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算案」編製經過並備質詢。

談及國民黨立委審查疫後特別預算案的態度，曾銘宗回應媒體提問時說，審查時會注意，錢有沒有用在刀口上，以及有沒有讓最需要協助的民眾取得必要協助。

至於政府普發現金的時間，曾銘宗說，假設朝野審查特別預算案時有共識，國民黨團希望政府儘快普發現金，拚3月底前發。

此外，被問到國民黨立委的立場是否還堅持普發現金1萬元，曾銘宗表示，「時機已經過了」，因為行政院送到立法院審議的疫後特別預算案，其中普發現金項目，編列數1417億元，所以沒有辦法作變更，已經不可能普發現金1萬元。（編輯：翟思嘉）1120303

#曾銘宗
#國民黨立法院黨團
#立法院會
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