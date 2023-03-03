柯建銘籲在野排除協商冷凍期 讓普發現金提早發放

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（中央社記者王揚宇台北3日電）民眾關心政府何時能普發現金，民進黨立法院黨團總召柯建銘今天受訪說，按照正常程序再加上一個月的協商冷凍期，可能要落到4月中，呼籲在野黨排除協商冷凍期，提早處理特別預算案，讓民眾提早領到。

行政院會2月23日通過由行政院主計總處編列、規模新台幣3800億元的「中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算案」，並送至立法院審查。立法院今天邀請行政院長陳建仁等人列席報告特別預算案編製經過並備質詢。

對於普發現金6000元的時間點是否落在4月，柯建銘今天在立法院接受媒體聯訪指出，按照正常程序，今天質詢完後，特別預算案下週就會付委審查，後續還有委員會協商及立法院長游錫堃主持的朝野協商，有法定的一個月協商冷凍期。

柯建銘接著表示，如果委員會審查完畢後有共識，可以排除一個月的冷凍期、提早表決的話，民進黨團樂觀其成，這才有可能提早發放，否則還是會落在4月中左右，因為即便特別預算案在4月11日的立法院會三讀通過，總統也要公告3天，時間差不多是4月中，呼籲在野黨是否能夠排除協商冷凍期，提早處理，讓民眾提早領到手。（編輯：翟思嘉）1120303