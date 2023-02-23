渣打：今年經濟成長預估維持2.2% 央行3月料按兵不動

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（中央社記者張璦台北23日電）全球半導體市況趨緩，台灣出口承壓，不過，渣打銀今天表示，在觀光業、就業市場復甦下，台灣今年經濟不至於落入衰退；此外，權衡景氣燈號亮藍燈、通膨仍處於高原期，央行3月不升息的可能性較大。

渣打銀行今天舉辦2023年全球經濟說明會，預估今年全球經濟成長將由2022年的3.4%，放緩至2.5%；不過，下半年將轉趨回穩，美國、歐元市場及中國經濟預期也有望在此時回溫。

台灣今年經濟成長率方面，渣打銀指出，維持先前預估的2.2%，不過，在全球半導體市況降溫之下，預估台灣半導體貿易順差會縮小，這對台灣上半年進出口表現來說，不是好消息。

同時，渣打銀表示，去年住房市場交易量萎縮，在信心不足、政策緊縮之下，今年整體交易量估計也將落入衰退格局，進而拖累經濟成長。

渣打銀指出，好消息是，隨COVID-19疫情解封、邊境開放，觀光業收益今年依然可望對台灣GDP帶來約1%貢獻，且家庭消費支出、整體就業市場持續改善，也因此，儘管出口承壓、半導體投資明顯放緩，台灣今年全年不至於步入經濟衰退情況。

台灣通膨率方面，渣打銀認為，短期還是會維持在2%以上，但壓力逐漸緩和，下半年有機會看到更明顯地下降。

渣打銀進一步分析，按照過往經驗，從台灣景氣燈號已亮起象徵景氣低靡的藍燈來看，政策上理應傾向寬鬆、甚至降息，但就當前通膨情況而言，還是有升息壓力，因此央行3月不升息的可能性較大；整體而言，台灣利率已經接近、或達到升息的終點。

此外，行政院會今天通過規模新台幣3800億元的疫後特別預算，政策項目包含普發現金每人6000元；渣打銀認為，以日本過去經驗來看，普發現金的乘數效應稍微遜於消費券，因為消費券有效期、帶來強迫消費的必要性，且現金有很高的替代效果，雖然這一措施多少對消費會有幫助，但預期對經濟成長影響不大。（編輯：趙蔚蘭）1120223