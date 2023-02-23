疫後條例挹注勞保300億 許銘春允持續撥補

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（中央社記者曾以寧台北23日電）疫後特別預算編列挹注勞保基金300億元，勞保基金今年共獲撥補750億元。勞動部長許銘春說，未來撥補是必要工作，可能不低於750億元；至於勞保年改其他面向仍須繼續溝通。

行政院會今天通過「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算案」，其中為保障勞工退休生活，編列特別預算額外挹注勞工保險基金新台幣300億元，協助穩定勞工保險基金流量。

許銘春今天接受網路直播節目「新聞不芹菜」主持人黃光芹專訪表示，政府一定會對勞保負起責任、保證給付，不可能放任破產。參考國外年金改革經驗，政府撥補、財源挹注相當重要，台灣到目前為止，針對勞保年改不斷跟工會、團體討論、凝聚共識，但大家都意見不一，只有撥補是有共識的。

因此勞動部在2020年起逐年撥補勞保基金，從200億、220億、300億，到今年的450億元在今天撥入，再加上特別預算額外挹注300億元，共已撥補1470億元。

許銘春說，未來撥補是必要的工作，至於挹注金額，還是要看當時經濟和政府財況，目前以8000億元為安全水位，若預估明年會有缺口，會再編列預算撥補，「至少不要低於750億、或是更多，這些都有可能」，政府一定會看實際狀況決定撥補金額。

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許銘春指出，勞保制度確實需要更深入、嚴謹的研議，透過撥補和新制讓勞保更加健全，但是勞保年改牽涉千萬勞工、60萬投保事業單位，一定要多方聽取意見、凝聚共識，目前與各工會團體討論都沒有共識，短期不容易，但一定會繼續溝通。

許銘春說，改革有很多面向，廣義來說，撥補這件事情，過去政府多次說要撥補，但是只聞樓梯響不見錢下來，「我們做了，就是一個改革」。（編輯：李亨山）1120223