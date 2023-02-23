普發6000元規劃5方式 外籍配偶等4族群可領
2023/2/23 15:10（2/23 15:26 更新）
財政部23日表示，普發6000元規劃採ATM領現、直接入帳、特定偏鄉造冊發放等5種方式發放。（中央社檔案照片）
（中央社記者張璦台北23日電）針對普發現金一人6000元，財政部次長阮清華今天表示，規劃採取登記入帳、ATM領現、郵局領現、直接入帳、特定偏鄉造冊發放等5種方式，領取對象包含國民、駐外人員及眷屬、外籍配偶、持永久居留證者的外國人等。
行政院會今天通過疫後特別預算案，歲出編列新台幣3800億元，其中，財政部主管編列1417億元，辦理全民共享經濟成果普發現金所需經費；財政部次長阮清華並於下午召開記者會，說明普發現金6000元相關事宜。（編輯：楊蘭軒）1120223
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