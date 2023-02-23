陳建仁：普發現金估4月上路 盼立院盡快通過預算案

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴于榛、陳俊華台北23日電）行政院長陳建仁今天說，普發新台幣6000元預期4月上路；國發會主委龔明鑫表示，普發現金估計可以對經濟成長率貢獻超過0.3個百分點，希望民眾促進國內消費，讓效益更好。

行政院會今天通過由行政院主計總處編列的「中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算案」，並於會後舉行「疫後特別預算記者會」，行政院長陳建仁、副院長鄭文燦、秘書長李孟諺、主計總處主計長朱澤民與國發會主委龔明鑫出席。

陳建仁致詞時說，台灣因為防疫妥適讓經濟成長亮眼，才有全民共享經濟成長的機會，這次全民發放6000元現金，希望民眾能讓現金發揮更好的促進效果，讓經濟活絡。

至於普發現金的期程，陳建仁說，行政院今天會把預算案送到立法院，後續需視立法院是否審議後馬上通過或是仍要經過冷凍期，若需經過冷凍期，普發現金估計4月才會發放；他也呼籲，立院朝野黨團審議後儘早通過，才能儘早發放。

陳建仁提到，國民黨立法院黨團希望發放現金1萬元，但疫情對經濟與民生的影響不完全一致，因此普發6000元是合理的，要照顧弱勢、協助中小企業體質完善，政府需要照顧每一個人。

至於普發現金系統，鄭文燦表示，將採多元發放讓大家方便領取，目前已積極在2月完成系統開發，預計3月測試，相關準備已完成。

龔明鑫也估算普發現金對經濟成長率的影響，他說，相比振興五倍券，發現金可能會被存下來或是做其他應用，對於經濟的效果會打一點折扣，但希望能對今年的經濟成長率貢獻超過0.3個百分點，也希望民眾能促進國內消費，讓效益更好。

立法院會21日三讀通過疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例，規範去年超徵稅收中的新台幣3800億元，用於普發現金每人6000元、挹注健保基金、擴大公共運輸補貼等10類項目；行政院會今天通過特別預算案，將送立法院審議。（編輯：謝佳珍）1120223