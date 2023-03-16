普發6000元3/22線上分流登記 誰可領？怎麼領？一次看懂

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全民普發現金新台幣6000元，想要直接讓錢匯進戶頭的民眾22日起可上網登記，也有免登記的領取方式。（中央社檔案照片）

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（中央社網站16日電）全民普發現金新台幣6000元的發放日期仍待特別預算案完成法定程序，行政院今天公布領取資格及方式，想要直接讓錢匯進戶頭的民眾22日起可上網登記，也有免登記的領取方式。誰可以領？怎麼發、怎麼領？中央社整理資訊帶你了解。

「中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算案」正由立法院審查，16日舉行朝野協商，一旦完成法定程序，將在總統公布預算案生效後的5個營業日陸續撥款入帳。

誰可以領？

1.中華民國國民（含112年12月31日前國內出生並領有出生證明的新生兒）

2.取得居留許可的無戶籍國民

3.取得永久居留證的外國人

4.中華民國國民的中、港、澳及外國配偶，且有取得居留許可者

5.政府機關因公派駐國外人員及其具中華民國國籍眷屬

（財政部提供）

怎麼領？5種方式

1.登記入帳

3月22日上午8時起開放民眾預先在普發現金官網登記，須填寫發放對象健保卡號、身分證字號或居留證號及金融機構帳號，登記完成後，6000元屆時就會直接入帳至指定的金融帳戶。12歲以下兒童可由父母或監護人代領。

為紓解登記人潮，3月22日至3月26日採身分證字號或居留證號尾數分流，每天開放2組尾數的民眾登記，預計在3月20日以抽籤決定尾數分流順序。

3月27日起開放所有民眾登記，3月28日起開放修改、核驗登記資料；登記系統預計開放至少6個月，確切截止日期以行政院公布為準。

（財政部提供）

2.ATM領現

準備提款卡、發放對象健保卡號及身分證字號或居留證號，便可至指定金融機構ATM領取現鈔。12家金融機構、共2萬4922台ATM配合領現政策，包括8家公股行庫，台新銀、國泰世華銀、中信銀及中華郵政等。

（財政部提供）

3.郵局領現

可在郵局營業時段至櫃台領取現鈔，準備發放對象健保卡即可，若無健保卡，則憑身分證、居留證領取。

（財政部提供）

4.直接入帳

領有勞保年金、國民年金、老農津貼、勞退、身障補助、中低收入老人津貼等特定族群不必登記，採直接入帳，相關單位會在入帳時通知民眾。

（財政部提供）

5.偏鄉造冊發放

花蓮縣萬榮鄉、台東縣金峰鄉、屏東縣獅子鄉由當地派出所或分駐所造冊後發放。

（財政部提供）

最快何時可領？

行政院長陳建仁說，疫後特別預算案通過後，政府會以最快速度、最多元且方便的方式發放現金，預估4月上路。（編輯：李念庭）1120316