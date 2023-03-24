普發6000登記最快4/6入帳 ATM4/10、郵局4/17領現

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立法院會24日三讀通過疫後特別預算案，普發現金當中直撥入帳、偏鄉領取以及預先上網登記的民眾，有望於4月6日能領到新台幣6000元。（中央社檔案照片）

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（中央社記者賴于榛台北24日電）立法院會今天三讀通過疫後特別預算案，若順利於27日生效，普發現金當中直撥入帳、偏鄉領取以及預先上網登記的民眾，有望於4月6日能領到新台幣6000元。

另外，ATM領現預計4月10日開放，郵局領現4月17日；不過，實際啟動日期須待行政院公布。

立法院會今天三讀通過「中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算案」，歲出所需財源原列3800億元，審議結果減列1億2000萬元，改列為3798億8000萬元，通過的特別預算數中包括執行普發現金每人6000元所需經費；預算案預計明天下午送總統府，待總統公告，預計27日生效。

根據目前普發現金的規劃，預算案一旦完成法定程序，直撥入帳、登記入帳、偏鄉領取將在總統公布預算案生效後的5個營業日陸續撥款入帳，扣除清明連假，使用這3個管道的民眾，可望4月6日就能領取，領取時間是5個管道中最早。

至於ATM領現啟動時間，暫定為總統公布預算案生效後「加14天（日曆天）」，估計4月10日上路；郵局領現啟動時間，為總統公布預算案生效後「加21天（日曆天）」，4月17日起便可使用。

總統蔡英文透過臉書表示，感謝立法院朝野政黨三讀通過「疫後特別預算案」，政府會盡快進行相關程序，讓照顧民眾的法案，盡快落實。普發現金6000元，程序生效後，弱勢族群會直接入帳、偏鄉造冊發放；首批完成登記入帳的民眾，也會盡快發放。

蔡總統說，為了加強經濟與社會韌性，特別預算案也針對不同產業做規劃，例如，中小企業升級轉型、農漁業基礎設施強化、公共運輸補助、藝文產業振興等。

總統表示，今年國際經濟局勢仍然充滿挑戰，執政團隊會繼續努力，提供最溫暖的照顧，加速台灣經濟恢復，做民眾最堅實後盾。

行政院長陳建仁透過臉書表示，再次感謝立院各黨團、委員支持特別預算案，他已要求相關部會，儘快發放普發現金的6000元給民眾，讓民眾感受到最即時溫暖的照顧，也帶動整體經濟活絡，使台灣從後疫情時代大步向前。（編輯：蘇志宗）1120324