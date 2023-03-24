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未滿13歲孩童父母代領普發6000元 只需填健保卡號

2023/3/24 14:47（3/24 22:06 更新）
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父母幫未滿13歲小孩代領普發新台幣6000元，數位部表示，代領只需父母或監護人其中1人的身分證字號與銀行代碼、帳號跟健保卡號，被代領孩童只需輸入健保卡號。（中央社檔案照片）
父母幫未滿13歲小孩代領普發新台幣6000元，數位部表示，代領只需父母或監護人其中1人的身分證字號與銀行代碼、帳號跟健保卡號，被代領孩童只需輸入健保卡號。（中央社檔案照片）
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（中央社記者蘇思云台北24日電）父母幫未滿13歲小孩代領普發新台幣6000元，數位部表示，代領只需父母或監護人其中1人的身分證字號與銀行代碼、帳號跟健保卡號，被代領孩童只需輸入健保卡號，不需輸入孩童身分證字號和銀行帳號。

全民普發新台幣6000元共5種領取管道，想要直接讓錢匯進戶頭的民眾可上網登記，登記入帳方式在3月22日至26日採身分證字號或居留證號尾數分流。今天可登記尾數為4、5，25日為6、7，26日為8、9，27日以後所有符合領取資格者都可上網登記。

1988客服最近接到許多父母詢問，登記入帳時，如果幫未滿13歲的小孩代領，要輸入誰的身分證字號與誰的帳戶資料。

數位部透過臉書說明，父母幫小孩代領時，首先要準備的資料是父母或監護人其中一人的身分證字號或居留證號、金融機構帳號與健保卡號， 前面3項資料需為同一人資料。未滿13歲孩童則只需健保卡號，如要幫多位孩童代領，就要記得準備他們個人的健保卡號。

數位部強調，代領只需要父或母或監護人其中一人的身分證字號與銀行代碼、帳號跟健保卡號，被代領孩童只需要輸入健保卡號，不需要輸入孩童的身分證字號和銀行帳號。

如果代領多位孩童的6000元，數位部表示，系統按「新增」就可增加欄位，再填入孩童「健保卡號」即可，代領上限為4位，加上父母本人總共5位。

數位部指出，3月26日前家長仍要注意身分證尾數進行分流，3月27日起，不限身分證字號尾數都可以線上登記。登記入帳部分，只有未滿13歲孩童可由父母或監護人代領，無法替其他親朋好友代領。

未滿7歲符合發放資格者，由父母或監護人其中一人代領，7歲至未滿13歲符合發放資格者，可以由本人自行領取，或者由父母或監護人其中一人代領。

至於今年10月1日至12月31日間在國內出生並領有出生證明的國民，且其生母或生父符合發放資格者，應在明年1月31日以前，由法定代理人到郵局代領6000元。（編輯：林淑媛）1120324

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