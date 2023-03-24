普發現金6000元 3/27至10/31不限身分證尾數皆可線上登記
2023/3/24 15:08（3/24 16:01 更新）
財政部表示，領取新台幣6000元5大管道中的登記入帳，3月27日起至10月31日止，不限身分證統一編號或居留證統一證號尾數，都可線上登記。（中央社檔案照片）
（中央社記者張璦台北24日電）立法院會今天三讀通過疫後特別預算，財政部表示，領取新台幣6000元5大管道中的登記入帳，3月27日起至10月31日止，不限身分證統一編號或居留證統一證號尾數，都可線上登記。
財政部今天表示，「全民共享普發現金」登記網站已開放登記作業，民眾可至網站（https://6000.gov.tw）辦理，登記期間前5天（22日至26日），以身分證統一編號或居留證統一證號尾數分流。
22日可登記尾數為0、1，23日為2、3，24日為4、5，25日為6、7，26日為8、9。
3月27日起至10月31日止，則不限身分證統一編號或居留證統一證號尾數，可隨時上網進行登記入帳，財政部指出，以此方式領取的民眾，6000元預計4月6日開始陸續入帳。
財政部說明，登記入帳方式，免出門，且24小時均可上網登記，省時省力，安全快速領取現金，民眾可多加利用。
此外，財政部再次強調，全民共享普發現金系統平台符合行政院「高」等級資通系統防護基準的控制措施，相關資訊傳輸及儲存均嚴格加密保護，專案結束後一個月刪除，絕不保存。
財政部將會同數位發展部，嚴密管理與保護本專案所蒐集個資，確保資料安全，請民眾放心多利用登記入帳方式領取6000元。（編輯：林興盟）1120324
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