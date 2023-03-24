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普發6000登記4/6起入帳 ATM領現4/10、郵局4/17開跑

2023/3/24 21:24（3/24 22:06 更新）
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立法院24日三讀通過疫「後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算」。（中央社檔案照片）
立法院24日三讀通過疫「後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算」。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張璦台北24日電）普發現金6000元共有5種領取管道，財政部今天宣布，將於4月10日開放ATM領現，4月17日開放郵局領現；登記入帳方面，4月5日前辦理登記的民眾，款項將於4月6日起陸續入帳。

立法院今天三讀通過疫「後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算」。

財政部表示，「全民共享普發現金」登記入帳作業已開放，3月22日至26日採身分證字號或居留證號尾數分流，22日可登記尾數為0、1，23日為2、3，24日為4、5，25日為6、7，26日為8、9。

3月27日起至10月31日止，則不限身分證統一編號或居留證統一證號尾數，可隨時上網進行登記入帳。

財政部表示，4月5日前辦理登記入帳的民眾，款項將於4月6日起陸續入帳。4月6日以後登記者，將於2個營業日入帳。

此外，財政部指出，直接入帳民眾的款項，將於4月6日入帳；偏鄉造冊民眾請於4月6日起，二週內至原登記的派出所或分駐所領取。

財政部進一步說明，為提供民眾多元管道領取，將於4月10日開放ATM領現，民眾可至全國指定金融機構（含郵局），貼有「全民共享普發現金」識別標誌的ATM機台操作。

4月17日開放郵局領現，民眾可於郵局儲匯營業時間至櫃台辦理。

財政部表示，「全民共享普發現金」領取時間至今年10月31日止（10月至12月底出生新生兒領取時間至民國113年1月31日止），時間很充裕，民眾可選擇自己方便的領取方式。（編輯：林克倫）1120324

#普發6000
#財政部
#立法院
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