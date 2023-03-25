普發6000當心假網站 財部教辨識5特徵網址結尾沒有com

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立法院會24日三讀通過疫後特別預算，首批完成登記入帳的民眾最快4月6日就能領到普發新台幣6000元。（中央社檔案照片）

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（中央社記者謝方娪台北25日電）財政部24日晚間透過即時監控發現與普發現金相似的偽冒網址，內政部警政署接獲通報後，已由刑事警察局置換警示網頁，並轉知網路服務業者啟動偽冒網址無法瀏覽措施。

全民普發新台幣6000元，為慎防釣魚網站，財政部與數位部、財金公司組成跨機關防詐騙專案小組，24小時即時監控偵測相似的偽冒網址或Logo。財政部今天透過新聞稿強調，若發現偽冒網站，皆立即通報警政單位偵查處理，面對任何犯罪行為，政府定將嚴辦到底、絕不寬貸。

財政部指出，24日晚間6時42分透過即時監控機制發現與普發現金相似的偽冒網址（tw.gov6000.top），財政部立即透過165檢舉，內政部警政署接獲通報後，已由刑事警察局置換警示網頁以阻絕詐騙，並轉知網路服務業者啟動偽冒網址無法瀏覽措施，防止民眾誤點受騙。

財政部表示，全民共享普發現金宣導網站有設置防詐騙專區，提供民眾防詐騙資訊、影片、懶人包等資訊，網站並提供內政部警政署165全民防騙網連結供民眾檢舉使用，以達政府行政作業一致，且可即時通報警政署，加速案件處理。

財政部重申，全民共享普發現金登記網站網址為https://6000.gov.tw、宣導網站網址為https://pro.6000.gov.tw，僅這兩個為全民共享普發現金官網。

財政部呼籲民眾注意5件事，第一，網址6000是數字「0」，不是英文字母o。

第二，政府機關專用網址結尾是「.gov.tw」；gov前面不會冠上其他英文或數字。

第三，網址結尾不會有com。

第四，政府不會發簡訊或電子郵件通知領錢或登錄。

第五，政府不會電話要求至ATM或網銀操作轉帳。

財政部表示，請民眾務必提高警覺、千萬不要上當，以免個資被竊或遭詐騙；若遇可疑網站或訊息，立即撥打165反詐騙專線，全民共同防堵詐騙。（編輯：林興盟）1120325