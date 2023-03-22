普發6000元 3/22後過世者可由遺屬赴郵局代領

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全民普發現金新台幣6000元領取期限擬至10月底，財政部表示，22日（含）以後過世的民眾，可由遺屬到郵局代領款項。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張璦台北22日電）全民普發現金新台幣6000元領取期限擬至10月底，財政部今天表示，22日（含）以後過世的民眾，若本就符合領取資格，這一資格不會隨亡歿而消失，可由遺屬到郵局代領款項。

「中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算案」正由立法院審查，各黨團同意於24日院會表決處理，完成三讀程序。如果24日表決通過，25日下午將送總統府，一旦完成法定程序，將在總統公布預算案生效後的5個營業日，6000元將陸續撥款入帳。

普發6000元共有5種領取管道，想要直接讓錢匯進戶頭的民眾可上網登記，可採「登記入帳」方式，於22日至26日採身分證字號或居留證號尾數分流登記。22日可登記尾數為0、1，23日為2、3，24日為4、5，25日為6、7，26日為8、9。

此外，財政部表示，普發現金登記開始日（含當日）後過世的民眾，仍可由遺屬在郵局代為領取款項，也就是說，22日（含）以後過世者，仍具備領取6000元資格。

財政部指出，已過世民眾的遺屬需先電洽1988專線，待1988專線確認已歿民眾符合領取資格後，財金公司依1988專線提供的資料，傳真至代領人的指定郵局，協助遺屬領取款項。

財政部說明流程，首先，已過世民眾的遺屬需先電洽1988專線，1988專線人員將確認已過世民眾尚未領取現金且為112年3月22日 （含）後亡歿，並請遺屬提供已歿者的死亡證明及身分證明文件給1988，確認遺屬（代領人）領取現金的指定郵局。

財政部指出，1988將協助把相關資訊交給財金公司進行系統註記，後續1988將通知遺屬至其指定郵局領取現金。

財政部表示，已過世民眾的遺屬，需攜帶亡者死亡證明、身分證件、代領切結書、代領人身分證明正本文件，至指定郵局領現。（編輯：潘羿菁）1120322