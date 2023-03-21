普發6000元登記入帳估最快4/6發放 ATM4/10、郵局4/17領現

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（中央社記者賴于榛台北21日電）普發新台幣6000元將上路，整理近日官員說法，5種領取管道發放時間陸續明朗。根據立法院協商三讀時間推估，直撥入帳、登記入帳、偏鄉領取最快，4月6日就能領取。

另外，ATM領現預計4月10日開放，郵局領現4月17日；不過，實際啟動日期將由行政院公布。

立法院正審查「中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算案」，朝野黨團已同意於24日院會表決處理，完成三讀程序。如果24日表決通過，25日下午將送總統府，預計總統公布3天後，27日生效。

整理近日財政部與數位部官員說法，預算案一旦完成法定程序，直撥入帳、登記入帳、偏鄉領取將在總統公布預算案生效後的5個營業日陸續撥款入帳，扣除清明連假，使用這3個管道的民眾，可望4月6日就能領取，領取時間是5個管道中最早。

ATM領現啟動時間，暫定為總統公布預算案生效後「加14天（日曆天）」，估計4月10日上路；郵局領現啟動時間，為總統公布預算案生效後「加21天（日曆天）」，4月17日起便可使用。

上述日期為近日官員說法推估，實際啟動日期將由行政院公布。

官員表示，透過多元管道普發6000元的重點就是分流，5個管道主要可分為兩大塊來看，偏鄉領取及直接入帳都透過造冊處理，減少民眾麻煩；另外，一般民眾可以選擇的3個管道，則是登記入帳、ATM領現及郵局領現。

官員說，以目前立院協商結論，若民眾在清明連假前就採取網路登記，登記入帳將最快入帳，4月6日就能看到錢進帳戶；再來是預計4月10日開放的ATM領現部分，以及4月17日的郵局領現，但後兩者民眾都需要自己跑一趟現場才能領取。（編輯：張良知）1120321