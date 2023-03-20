普發6000元將上路 超商ATM領取享咖啡飲品優惠

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（中央社記者曾智怡台北20日電）全民普發新台幣6000元即將上路，共5種領取管道，其中包含至ATM領現。統一超商、全家等祭出好康，只要在門市ATM領取，即可享有咖啡飲品買1送1等優惠。

全民普發新台幣6000元共有5種領取管道，包含線上登記入帳、ATM領現、郵局領現、特定對象直接入帳、特定偏鄉造冊發放。

響應政府普發6000元政策，統一超商今天表示，只要在門市內ATM領取，即享指定CITY CAFE飲品、冰品、飲料、零食以及日用品等10餘款商品買1送1優惠，優惠品項包括CITYCAFE特大美式咖啡、CITY PRIMA精品美式咖啡、CITY PEARL黑糖珍珠撞奶、CITY TEA冰淇淋紅茶等。

全家表示，政府開放ATM現金提領日起，民眾至設有台新銀行ATM的門市進行領現，即可獲得Let’s Café大杯單品美式或單品拿鐵買1送1優惠券。

全家說明，選擇「ATM領現」的消費者不需預約登記，即可依循簡單5步驟進行提領，依序為插入提款卡、選擇「全民共享普發現金」、輸入提款卡密碼、輸入「持卡人之身分證字號或居留證號碼」及「發放對象健保卡號」。

此外，OK超商也於3月22日至3月27日期間，推出OKCAFE聯名飲品單杯8折優惠，包含阿華田系列的經典阿華田、熱阿華田摩卡拿鐵，與黑糖系列飲品「黑糖道黑糖拿鐵」與「黑糖道黑糖醇奶茶」。（編輯：楊蘭軒）1120320