普發現金6000元 高市區公所、戶政所協助登記

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（中央社記者蔡孟妤高雄20日電）全民普發新台幣6000元，高雄市政府表示，高雄市民22日起，可在上班時間攜帶身分證、健保卡、金融機構帳號，至各區公所及48處戶政事務所據點，辦理代為上網登記及諮詢。

高雄市民政局今天新聞稿表示，中央規劃普發現金發放方式採「登記入帳」、「ATM領現」、「郵局領現」、「直接入帳」及「特定偏鄉造冊發放」等5種方式，為避免全民普發6000元線上登記壅塞，自22日上午8時起開放預登記。

民政局表示，進入官網https://6000.gov.tw後選擇「登記入帳」，本人申領者，請填本人資料、本人帳戶；由代領人申領者，請填入代領人資料、代領人帳戶和代領人健保卡號。

此外，12歲以下兒童可由父母或監護人登記代領，確認資料正確並送出就完成，登記送件後，28日起可再上網查詢資料檢核結果。

22日至26日登記前5天，將會採用身分證或居留證字號尾數分流。22日開放身分證或居留證字號尾數0、1；23日開放尾數2、3；24日開放尾數4、5；25日開放尾數6、7；26日開放尾數為8、9。

民政局表示，高雄市民22日起，可在上班時間攜帶身分證、健保卡、金融機構帳號，至各區公所及48處戶政事務所據點，辦理代為上網登記及諮詢。但要確認身分證尾數，避免白跑一趟。27日起，即能不限定尾數，人人都可登記。（編輯：謝雅竹）1120320