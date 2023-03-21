普發6000元登記入帳 身分證尾數0和1者3/22登記

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇思云台北21日電）全民普發新台幣6000元共5種領取管道，在登記入帳部分，數位部今天表示，身分證字號或居留證號尾數0和1的民眾可在明天線上登記，系統預計開放6個月；另外記得備妥本人的銀行帳號和健保卡號，就能快速完成登記。

全民普發6000元共有5種領取管道，只有「登記入帳」要先上網登記，根據規劃，登記入帳方式在22日至26日採身分證字號或居留證號尾數分流，22日可登記尾數為0、1，23日為2、3，24日為4、5，25日為6、7，26日為8、9。

數位部今天透過臉書指出，尾數0和1的民眾明天可到http://6000.gov.tw 線上登記，不過，也不用趕當天登記，系統預計開放6個月，且從3月27日開始，不限定尾數符合資格者都可以登記。

數位部提醒，民眾在3月28日後也記得回到http://6000.gov.tw網址查詢登記結果，以確認資料正確性。經系統確認資料無誤後，等預算三讀公布生效後5個工作日，就會把6000元直接入帳到登記的帳戶。

至於登記入帳需留意事項，數位部表示，民眾登記時記得備妥身分證字號或居留證號、本人的銀行帳號和健保卡號，就能快速完成登記。如果登記時正好碰到流量尖峰，民眾可在系統的等待室內稍等一下。

全民普發新台幣6000元共5種領取管道，包括登記入帳、ATM領取現金、郵局臨櫃領取、特定對象直接入帳與特定偏鄉造冊發放，其中，只有登記入帳需要上網登記，其餘都不用線上登記。（編輯：林淑媛）1120321