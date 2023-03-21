看準普發6000元商機 純網銀推抽獎贈點優惠

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇思云、吳家豪台北21日電）全民普發新台幣6000元，其中登記入帳系統將在明天開放登記。純網銀業者看準6000元商機，將來銀行推出抽獎贈點方案，LINE Bank也推出抽手機活動，希望爭取自家帳戶作為入帳帳戶。

全民普發6000元共5種領取管道，其中，登記入帳系統將在明天開放登記，身分證字號或居留證號尾數為0、1者可在明天線上登記。系統確認資料無誤後，等預算三讀公布生效後5個工作日，6000元就會直接入帳到民眾登記的銀行帳戶。

純網銀將來銀行推出「十倍奉還」活動，若民眾將6000元指定入帳將來銀行帳戶，並在5月底前刷「將將卡」任刷一筆不限金額的交易，就符合抽6萬N點（1Ｎ點等同1元）資格，得獎名額為10名。

LINE Bank也推出活動，民眾若登記直接入帳到LINE Bank帳戶，在4月1日到6月30日期間，就有機會抽一台iPhone 14 128GB手機一次。另外，由於普發現金開放民眾替未滿13歲的家人代領，LINE Bank也開放代領一次，可多抽獎一次的機會。（編輯：林淑媛）1120321