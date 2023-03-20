普發現金詐騙網站出沒 莊翠雲：24小時主動監控

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王揚宇台北20日電）外界擔心政府將普發新台幣6000元現金，現在便有詐騙集團蠢蠢欲動。財政部長莊翠雲今天說，民眾若發現詐騙情形，除可撥打165反詐騙諮詢專線檢舉，「我們也會24小時主動監控」，並加強宣導。

立法院司法及法制、財政委員會聯席會議今天併案審查行政院函請審議廢止財政部國庫署組織條例等案。莊翠雲列席報告，並備質詢。

立委謝衣鳯、林楚茵、吳琪銘、劉建國等人關注政府普發6000元現金，有詐騙集團利用假網站或簡訊等，騙取民眾金錢與個資，政府該如何防堵。

莊翠雲說，民眾如果發現詐騙情形，可撥打165反詐騙諮詢專線檢舉，財政部也會24小時主動在網路上進行監控（偵測、監測），有無類似釣魚網站出現，像最近出現的幾個網站，就是財政部主動發現的。

莊翠雲表示，當發現詐騙網站時，財政部除了通報165專線外，也會送數位發展部、國家通訊傳播委員會做緊急處理；另外，財政部會持續加強宣導，請民眾不要進入假網站，像是普發現金正確官網網址為「https://6000.gov.tw」，6000是數字「0」，不是英文字母o。

立委王鴻薇、林楚茵等人關心普發現金的領取方式，有一種是「直接入帳」，即領有勞保年金、國民年金、老農津貼、勞退、身障補助、中低收入老人津貼等特定族群不必登記，採直接入帳。然而，退休軍公教不在此行列中，引發外界質疑。

莊翠雲說，哪些族群列為直接入帳，是考慮幾個面向，包括以弱勢族群為對象、帳號是一個機關管理等，而軍公教人員退休金發放時，有舊制跟新制，在舊制部分，退休金是由退休機關發放，這涉及到幾千個機關，如果要全面收集的話數量龐大，且傳輸過程中可能會有資安威脅，加上層層轉撥，入帳時間會更晚。

此外，多位立委質詢時提到，倘若特別預算案三讀通過，需要總統公布生效，還要5個工作天處理撥款給銀行等程序，民眾才能拿到錢；試問，這5天的時間能否縮短。

莊翠雲指出，相關前置作業已準備差不多，但要縮短確實有困難，這是行政作業上的必要天數，已經過相關討論，而且之前預估可能要7天，行政機關努力縮短，但也要合乎程序規定，讓程序完備。（編輯：張均懋）1120320