普發現金6000元 花蓮台東屏東偏鄉登記起跑

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全民普發6000元，未設有郵局或ATM偏鄉地區，20日開始登記，屏東縣獅子鄉分駐所20日上午就陸續有民眾前往，但未出現擁擠現象。（枋寮分局提供）中央社記者李卉婷傳真 112年3月20日

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（中央社記者李先鳳、李卉婷花蓮縣20日電）全民普發現金6000元，未設有郵局或ATM偏鄉地區，今天開始登記，花蓮縣萬榮鄉有村長廣播提醒民眾，屏東獅子鄉陸續有民眾前往分駐所登記，均未出現擁擠現象。

全民普發新台幣6000元，屏東縣獅子鄉、花蓮縣萬榮鄉、台東縣金峰鄉，未設有郵局或ATM，民眾在3月20日至25日可先向當地派出所登記。

花蓮西林派出所長高新福受訪表示，因轄區遼闊，沒有銀行及郵局、便利商店ATM可領錢，由西林、萬榮、紅葉3個分駐所、派出所受理登記及代發現金，今天是登記第一天，請民眾持健保卡、身分證或駕照等有效證件到派出所登記。

西林村長陳長旭指出，早上8時特別廣播提醒村民，可以到派出所登記，等到可領錢會再提醒，對村民來說很方便。

花蓮縣警察局鳳林分局說明，萬榮鄉共6個村、設籍鄉民6000多人，過去已有配合發放三倍券、振興五倍券的經驗，民眾可前往派出所登記，西林村、見晴村民到西林派出所；萬榮村及明利村到萬榮分駐所；馬遠村與紅葉村則在紅葉派出所登記。

台東縣警察局大武分局金峰分駐所長邱新成表示，轄內約1500人，但此次領錢管道多，因此會到派出所辦理者多為老人家，目前居住的老人約150至200人，期盼能為他們服務。

屏東縣警察局枋寮分局獅子分駐所長陳漢吉告訴中央社記者，今天上午開始登記，截至上午10時，有6名民眾登記，秩序良好，並未出現擁擠現象。

林姓民眾指出，很期待快點領取現金，但住家位置距離最近的ATM約1公里路程，騎車大約5分鐘就可以抵達，宣布發放時間後，就可以直接領取現金。（編輯：陳仁華）1120320

全民普發6000元針對沒有郵局及超商的偏鄉，由分駐所、派出所受理登記、代發現金，20日開始登記，其中花蓮萬榮鄉西林村派出所上午有10多人到場登記。中央社記者李先鳳攝 112年3月20日

全民普發6000元針對沒有郵局及超商的偏鄉，由分駐所、派出所受理登記、代發現金，20日開始登記，其中台東縣警察局大武分局金峰分駐所所長邱新成表示，會到派出所辦理者多為老人家，希望能為他們服務。中央社記者盧太城攝 112年3月20日