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普發現金詐騙網站出沒 財政部提醒3招辨真偽

2023/3/18 15:23（3/18 15:34 更新）
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財政部18日表示，全民共享普發現金6000官網目前尚未開放，但已出現詐騙集團註冊偽冒網站，呼籲民眾提高警覺。（圖取自facebook.com/mof.gov.tw）
財政部18日表示，全民共享普發現金6000官網目前尚未開放，但已出現詐騙集團註冊偽冒網站，呼籲民眾提高警覺。（圖取自facebook.com/mof.gov.tw）
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（中央社記者謝方娪台北18日電）政府普發新台幣6000元現金，詐騙集團已蠢蠢欲動。財政部今天表示，全民共享普發現金6000官網目前尚未開放，但已出現詐騙集團註冊偽冒網站，呼籲民眾提高警覺。

財政部今天在臉書指出，全民共享普發現金6000官網目前尚未開放，卻已有詐騙集團註冊偽冒網站，企圖誘騙民眾，目前已通報警調單位查處並封鎖該偽冒網站。

財政部呼籲，請民眾提高警覺，睜大眼睛看清楚3件事：

第一，普發現金正確官網網址為「https://6000.gov.tw」，「6000」是數字「0」，不是英文字母o。

第二，政府機關專用網址結尾是「.gov.tw」，gov前面一定是「.」，不會冠上其他英文或數字。

第三，網址結尾不會有com。

財政部表示，民眾點擊網址前一定要特別注意，不要點來源不明連結，若遇可疑網站或訊息，應立即撥打165反詐騙專線。（編輯：趙蔚蘭）1120318

#普發現金
#財政部
#詐騙網站
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