立院朝野協商共識 3/24三讀疫後特別預算案
2023/3/16 17:52（3/16 18:06 更新）
立法院長游錫堃16日召集朝野協商，各黨團達成共識，24日將處理特別預算案，並完成三讀。（中央社檔案照片）
（中央社記者范正祥、蘇龍麒台北16日電）立法院長游錫堃今天傍晚召集朝野協商，各黨團達成共識，24日將處理特別預算案，並完成三讀。普發新台幣6000元的腳步可望加速。
攸關普發現金的「中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算案」日前在立法院聯席委員會完成初審，游錫堃傍晚召集朝野協商，希望各黨團能夠放棄一個月的協商冷凍期，加快全案三讀的速度。
朝野協商達成共識，24日院會表決處理特別預算案，完成三讀程序，各黨團同意不提出復議，當日院會僅列特別預算案討論事項一案，不進行施政質詢。（編輯：蘇龍麒）1120316
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