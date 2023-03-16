普發現金6000元5方式領取 3/22上午8時開放預先登記

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行政院會通過普發現金規劃報告，3月22日上午8時起開放民眾預先在普發現金的官網登記。（中央社檔案照片）

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（中央社記者賴于榛台北16日電）行政院會今天通過普發現金規劃報告，自3月22日上午8時起，開放民眾預先在普發現金的官網登記，免讀卡機、免插卡，登記資料經系統核驗無誤，現金屆時就能直接入帳。

財政部今天在行政院會報告「全民共享普發現金規劃」，普發新台幣6000元將採5種領取方式，包括登記入帳、ATM領現、郵局領現、直接入帳、特定偏鄉造冊；發放對象包含國民、駐外人員及眷屬、外籍配偶、持有永久居留證外國人等4大類。

另外，為讓更多目前孕產家庭和孩子分享經濟發展成果，財政部說，今年底前出生的新生兒也都納入普發現金發放對象。

登記入帳部分，財政部報告中指出，將自3月22日上午8時起，開放民眾預先在普發現金的官網（https://6000.gov.tw）登記；偏鄉造冊將自3月20日至25日開始進行，包含屏東縣獅子鄉、花蓮縣萬榮鄉及台東縣金峰鄉的民眾得到當地派出所登記。

負責建置普發現金系統的數位部會後發布新聞稿說明，普發6000網站將於3月22日上午8時起提供預登記服務，民眾只要透過手機、平板或電腦上網填寫必要資料，免讀卡機、免插卡，後續登記資料經過系統核驗無誤，屆時6000元就會直接入帳至指定的本人金融帳戶。

為紓解登記入帳的流量，數位部說，3月22日至3月26日將採身分證字號或居留證號尾數分流，每天將開放2組尾數的民眾登記，預計在3月20日以抽籤決定尾數分流順序。

數位部指出，3月27日起開放所有民眾皆可登記，並於3月28日起開放修改及查詢登記資料是否正確、符合領取資格等資訊；登記系統預計開放至少6個月，確切截止日期以行政院公布為準。

行政院代理發言人羅秉成主持院會後記者會時轉述，院長陳建仁會中指出，全民期待普發現金，這也是前所未有的事情，目前規劃多元分流方式領取，請相關部會做好各種發放作業。

立法院今天下午將針對疫後特別預算舉行朝野協商，陳建仁說，希望朝野取得共識後加速通過特別預算，讓全民受到政府溫暖照顧。（編輯：張良知）1120316

（財政部提供）

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