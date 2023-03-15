普發現金領取管道已備妥 何時開放登記16日揭曉
2023/3/15 18:28（3/15 18:49 更新）
政院官員晚間表示，普發現金5個領取管道包含登記入帳、ATM領現、郵局領現等已備妥，預計16日院會通過後，對外說明何時開放民眾上網登記。（中央社檔案照片）
（中央社記者賴于榛台北15日電）財政部明天將在行政院會報告「全民共享普發現金規劃」，政院官員晚間表示，普發現金5個領取管道包含登記入帳、ATM領現、郵局領現等已備妥，預計明天院會通過後，對外說明何時開放民眾上網登記。
攸關普發現金的「中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算案」尚未在立法院三讀，近日進度為通過委員會初審，預計展開朝野協商。
預算案仍在等待法制程序，不過財政部明天將在行政院會報告「全民共享普發現金規劃」，說明政策行政進度。
政院官員說，根據財政部規劃，普發新台幣6000元將採5種領取方式，包括登記入帳、ATM領現、郵局領現、直接入帳、特定偏鄉造冊；發放對象包含國民、駐外人員及眷屬、外籍配偶、持有永久居留證外國人等4大類。
官員說，其中，領有勞保年金、國民年金等特定族群將採直接入帳方式，約400多萬人適用；另外，此次也將民國112年底前出生的新生兒納入普發現金發放對象。
官員表示，明天院會也預計拍板、說明何時可以開放選擇「登記入帳」的民眾上網登記，以及特定偏鄉。（編輯：林克倫）1120315
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