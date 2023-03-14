領6000元不塞車 民進黨團籲政院做好預登記機制

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（中央社記者王揚宇台北14日電）立法院正在審查攸關普發現金的疫後特別預算案；民進黨立法院黨團今天召開記者會，要求行政院在特別預算案三讀通過前，要做好「預登記、免壅塞、防詐騙」工作，讓民眾安心、開心地領到錢。

行政院會2月23日通過由行政院主計總處編列、規模新台幣3800億元的「中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算案」，並送至立法院審查。全案已經立法院財政等6委員會聯席會議初審通過，待朝野協商。

財政部先前指出，普發現金新台幣6000元將採5種領取方式，包括登記入帳、ATM領現、郵局領現、直接入帳、特定偏鄉造冊。

民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬、書記長吳琪銘、副幹事長洪申翰及立委劉世芳、林楚茵今天召開「領現金不塞車，請行政院辦理6000元預登記機制」記者會，提出相關訴求。

鄭運鵬說，目前立法院正在審議特別預算案，民進黨團感謝朝野立委，也很高興在野黨團發文請立法院長游錫堃儘早召開協商，民進黨團會配合並用最快的速度，讓特別預算案以最快時間通過。

鄭運鵬指出，不過，特別預算案三讀通過前，民進黨團要求行政院要做好「預登記、免壅塞、防詐騙」工作，在民眾領取6000元前，就要把預登記系統建置好並做好分流，且ATM的現金也要足夠等，避免後端領錢時產生塞車而造成民怨等問題，事前要做好準備。

鄭運鵬說，現在有相關詐騙訊息傳出，請行政院總動員、中央與地方總動員，不要讓政府發現金的美意，變成詐騙集團有上下其手的空間，要做好防詐騙宣導工作。

吳琪銘表示，黨團今天提出的幾項重點要求，行政院要早點辦理，讓民眾能更便利領到錢。

立法院財政委員會召委林楚茵說，聯席會議審查特別預算案時，很多立委關心現在有詐騙出現，提醒政府要提早宣傳防詐騙，而且只要做好預登記機制，減少民眾排隊領錢狀況。（編輯：張均懋）1120314