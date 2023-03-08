立院初審疫後特別預算 全案保留送院會朝野協商

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（中央社記者范正祥、王揚宇、王承中台北8日電）立法院財政等6個委員會聯席會議今天審查疫後特別預算案，對於包括全民普發現金額度，以及經費挹注補貼台電等，還有多案預算提案，立委意見未一致，保留送立法院會朝野協商處理。

立法院財政、內政、經濟、教育及文化、交通、社會福利及衛生環境委員會聯席會議審查「中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算案」，於3月6日詢答完畢，今天處理提案合計327案。

聯席會議處理包括行政院、內政部、財政部、教育部、經濟部、交通部、勞動部、農業委員會、衛生福利部、文化部分別主管的疫後特別預算案，立委提案聚焦全民普發現金額度，以及經費挹注補貼台電。

國民黨立委賴士葆等人提案主張將普發現金額度提高至1萬元，指行政院提出疫後特別預算，全民普發現金6000元只占紅利稅收1/3額度，應有再提高金額空間。

民進黨立委沈發惠表示，為選民爭取最大福利是立委的天職，但全民普發現金額度多少，這問題從去年討論到今年，從虎年吵到兔年；疫後振興方案，主要考慮兩個層面，也就是普發和精準補助，建議無共識的提案先行保留，最後再來處理。

另外，賴士葆等人也提案，質疑疫後特別預算列有挹注500億元辦理撥補台電為穩定物價吸收民生用電成本所需經費，雖把台電鉅額虧損歸因於國際燃料價格大漲，但歸結到根本應是政府能源政策模式變更所致，為避免虧損撥補預算來源多元不利管制，主張應於普通公務預算統一專案檢討，這次撥補台電經費應予精簡。

另外，國民黨立委林為洲等人提案，質疑這次特別預算雖補貼台電虧損，但電力政策問題未解決，虧損問題也依舊無解，建議全數減列。時代力量立委邱顯智等人也有提案，主張凍結挹注撥補台電所列預算的15%。

列席聯席會議的經濟部長王美花回應，台電要隨時購買國際燃料，支出大於收入，如果沒有相關撥補，購買國際燃料動用支金辛苦，疫後特別預算如能撥補台電500億元，對購買國際燃料資金運用非常重要。

聯席會議今天對於立委所提有關普發現金額度，以及經費挹注補貼台電的刪減提案或凍結案都保留，聯席會議主席、民進黨立委林楚茵宣告，保留送立法院會朝野協商處理。（編輯：蘇龍麒）1120308