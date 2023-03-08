綠委盼今年度新生兒均能領6000元 籲政院從善如流

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

立法院聯席會議8日審查疫後特別預算案，民進黨立法院黨團副幹事長洪申翰（中）及立委劉世芳（左2）、蘇巧慧（右1）、賴品妤（左1）、羅美玲（右2）召開記者會，希望今年度出生的新生兒都能納入普發現金的範疇，籲請行政院能夠從善如流，鼓勵孕媽媽在今年可以安心把孩子生下來。 中央社記者王飛華攝 112年3月8日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王揚宇台北8日電）立法院聯席會議今天審查疫後特別預算案，民進黨立法院黨團召開記者會，希望今年度出生的新生兒，都能納入普發現金的範疇，籲請行政院能夠從善如流，鼓勵孕媽媽在今年可以安心把孩子生下來。

財政部日前指出，普發現金新台幣6000元將採5種領取方式，包括登記入帳、ATM領現、郵局領現、直接入帳、特定偏鄉造冊；目前也規劃，在發放日起6個月內，於國內出生並領有出生證明的新生兒也可領取；假設發放日為4月1日，民眾可領到9月底，不過9月出生的嬰兒，給予多1個月的領取時間。

民進黨立法院黨團副幹事長洪申翰及立委劉世芳、蘇巧慧、賴品妤、羅美玲今天召開「未出世到呷百二，人人都能領6000元」記者會，提出相關訴求。

洪申翰說，立法院正在審議疫後特別預算案，黨團有規劃經濟紅利全民共享6000元的方案，也在黨團及立委的爭取下，成功把能領6000元的對象再擴大，擴及到現在還沒有出生的嬰兒。

劉世芳指出，在審查疫後特別條例的過程當中，民進黨團及她都有提案，對於今年底前出生的寶寶，都應該列入請領現金的對象，但現在財政部仍然有不同的看法，並認為從4月中下旬開始請領後的6個月內才算，這樣並不符合實際。

劉世芳說，從預算年度的角度來看，若能與預算年度切齊，讓今年12月底前出生的寶寶能領到6000元，這是非常重要的一個點，因此大家今天提出這個訴求，籲請行政院能夠從善如流。

劉世芳表示，根據國發會推估的嬰兒出生數，今年會增加，期待透過這樣的措施，鼓勵孕媽媽在今年可以安心地把寶寶生下來，而相關要增加的預算數並不多，初估約2億元。（編輯：趙蔚蘭）1120308