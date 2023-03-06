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普發現金客服預算上億元 莊翠雲：讓民眾方便領取

2023/3/6 14:06
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（中央社記者王揚宇台北6日電）立委質疑政府要普發現金，但相關網路服務、客服服務及行政廣宣費用竟高達新台幣1億2000多萬元，實在太離譜；財政部長莊翠雲今天解釋，這是為了要讓民眾方便領取及得到即時服務。

行政院會2月23日通過由行政院主計總處編列、規模新台幣3800億元的「中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算案」，並送至立法院審查。

立法院財政等6委員會今天聯席審查「中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算案」，邀請莊翠雲等相關部會首長列席報告，並備質詢。

國民黨立委李貴敏質詢時提到，在這次的特別預算案中，關於普發現金部分，財政部編列1億2320萬元的網路服務費用、客服服務及行政廣宣費用，但普發現金不是一次性的嗎、為何需要做網站，不該連還稅於民都要撈一筆。

莊翠雲解釋，這是為了要讓民眾方便領，有多元方式領取，也希望民眾可以得到即時的服務，不是像立委說的這樣。

另外，李貴敏提到，特別預算案中有編13億元預備金，這根本是小金庫；行政院主計長朱澤民說，預備金一定要用在預算項目中，這筆預備金是為了如果普發現金時有人數增加，所做的一些估計。

針對網路服務費用、客服服務及行政廣宣費用的內容，財政部書面報告指出，這是要進行網路內容分派與緩存機制（CDN）提供網站分流、提高傳送速度及防護DDoS攻擊等功能，以及排隊等候機制，避免網站過載並提升網站服務品質等功能。

此外，也包含網站建置所需設備使用費或服務費、網頁設計及維護等所需經費；客服服務由委外廠商建置客服中心，提供值機場地、營運人力、設備租用、電話諮詢中心系統設定、智能機器人系統設定、話務人員招募及由各相關部會協助辦理教育訓練等。（編輯：趙蔚蘭）1120306

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