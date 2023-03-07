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何時普發6000元？財長：總統公布後拚一週內發放

2023/3/7 18:08（3/7 19:31 更新）
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立委質詢，攸關普發現金的疫後特別預算案若經立法院會三讀通過，並在總統公布後，最快何時可發放。財政部長莊翠雲說，希望在一週內。（中央社檔案照片）
立委質詢，攸關普發現金的疫後特別預算案若經立法院會三讀通過，並在總統公布後，最快何時可發放。財政部長莊翠雲說，希望在一週內。（中央社檔案照片）
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（中央社記者王揚宇台北7日電）民進黨立委何志偉今天質詢，攸關普發現金的疫後特別預算案若經立法院會三讀通過，並在總統公布後，最快何時可以發現金。財政部長莊翠雲說，希望在一週內發放。

行政院會2月23日通過由行政院主計總處編列、規模新台幣3800億元的「中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算案」，並送至立法院審查。

立法院會今天繼續進行施政總質詢，行政院長陳建仁率相關部會首長列席備詢。

何志偉質詢時問到，民眾關心普發現金6000元何時能領到，數位發展部相關系統2月底已開發完畢，若未來立法院會三讀通過特別預算案，並在總統公布後，最快何時可以發現金。

莊翠雲表示，在總統公布以後，希望在一週內開始進行相關發放作業；陳建仁說，發放方式有5種，如果一週內可以發，要看是哪種發放方式。

何志偉也詢問，經濟部將於3月中下旬召開電價費率審議會，倘若漲民生電價，會帶動吃的、住的、用的變貴，希望可以凍漲民生電價。

經濟部長王美花說，台電穩健經營很重要，但也要兼顧民生、物價，希望審議會就這幾個面向討論。

財政部日前指出，普發現金6000元將採5種領取方式，包括登記入帳、ATM領現、郵局領現、直接入帳、特定偏鄉造冊。（編輯：楊蘭軒）1120307

#何志偉
#莊翠雲
#陳建仁
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