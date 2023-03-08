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普發現金6000元對象擴大 今年底前出生新生兒也可領

2023/3/8 18:27（3/8 19:23 更新）
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財政部8日宣布，今年底前出生的新生兒均可領到普發現金6000元。（中央社檔案照片）
財政部8日宣布，今年底前出生的新生兒均可領到普發現金6000元。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張璦台北8日電）財政部今天宣布，今年底前出生的新生兒均納入普發現金6000元的對象，以讓更多目前孕產家庭和孩子分享經濟發展成果。

財政部今天表示，將民國112年底前出生的新生兒均納入普發現金發放對象；普發現金具體發放時程，須待特別預算案完成法定程序後，由行政院指定發放日，將另行公布相關細節。

民進黨立法院黨團今天召開記者會，希望今年度出生的新生兒，都能納入普發現金範疇；民進黨立委劉世芳指出，據國發會推估的嬰兒出生數，相關要增加的預算並不多，初估約新台幣2億元。

對此，財政部國庫署官員表示，新增預算2億元確實有可能，財源調配不會有問題，會與主計總處討論。

財政部日前指出，普發現金6000元將採5種領取方式，包括登記入帳、ATM領現、郵局領現、直接入帳、特定偏鄉造冊；發放對象包括國民、駐外人員及眷屬、外籍配偶、持有永久居留證外國人等4大類。

其中，領有勞保年金、國民年金等特定族群將採直接入帳方式，約400多萬人適用。（編輯：潘羿菁）1120308

#普發現金
#6000元
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