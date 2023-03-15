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鄭文燦：普發現金5方式 估400多萬人直接入帳

2023/3/15 22:57
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（中央社記者王揚宇台北15日電）行政院副院長鄭文燦受訪表示，普發現金有5種領取方式，包括有400多萬人會直接入帳，預估超過6成民眾會選擇網路登記撥款，另外還有ATM、郵局領現及偏遠原鄉造冊發現金。

立法院新會期2月17日開議，行政院長陳建仁晚上邀請立法院司法及法制、社會福利及衛生環境委員會的民進黨立委餐敘，部分非司法及法制與社會福利及衛生環境的民進黨立委也參加。

鄭文燦在餐敘結束後接受記者訪問指出，發放現金預計有5種方式，約有400多萬人直接入帳，估計有6成民眾選擇用網路登記撥款，另有ATM與郵局領現，以及偏鄉用造冊發現金；因為領取方式有5種，希望能多做宣導，讓民眾知道哪一種比較方便。

鄭文燦說，由於不是每一台ATM都可以領取，因此會做標籤，讓民眾知道哪些ATM可領取，原則上4大超商的ATM，及8個公營銀行與部分ATM可領取；網路登記部分，會做詳細宣導，這能減少不必要的往返跟行政申請成本。

關於反詐騙宣導部分，鄭文燦表示，警政署會針對這段時間的簡訊、電話詐騙，擴大加強過濾及查核，也會追蹤發話源，這部分也要做好準備。

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至於16日將協商疫後特別預算案，鄭文燦指出，尊重朝野協商結果，希望能早日完成審議進入發放（現金）程序，畢竟這關係到每位民眾的權益，希望趕快審完、趕快發放，也能方便領取。

媒體追問鄭文燦，普發現金的時間點是否落在4月；他說，目前系統開發已準備好了，也做了基本測試，也會做壓力測試模擬，「希望以Ready的情況，處理好發放錢的準備工作」。（編輯：楊凱翔）1120315

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