立委憂普發現金偏鄉難領 國發會：不會遺漏任何人

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（中央社記者王揚宇台北2日電）針對普發現金6000元議題，民進黨立委鍾佳濱、伍麗華今天召開記者會指出，行政院發放時，應考量金融未普惠的偏鄉地區民眾需求，提高便民服務、照顧弱勢，提前做好規劃及配套措施。

受邀出席記者會的國發會經濟處副處長邱秋瑩說，為順利推動普發現金措施，行政院已成立跨部會推動小組，目前正進行相關規劃，希望盡力讓普發作業做到簡政便民，不遺漏任何人；除一般發放管道外，內部也在討論一些補強措施，會讓大家都能便捷、順利領到錢。

行政院長陳建仁1日拜會立法院朝野黨團時受訪表示，攸關發現金的特別條例草案及其預算案，希望在最短時間落實，雖然各黨團有不同意見，他會持續溝通，希望大家能支持，儘早通過。至於最快能否在4月發放，民進黨立法院黨團總召柯建銘1日受訪表示，大概是4月的第2週。

鍾佳濱、伍麗華今天在立法院召開「偏鄉金融未普惠，長輩望6000元興嘆」記者會指出，新內閣上任第一項任務即是發放新台幣6000元現金，目前政府規劃3種領取方式，分別為線上申請後直接入帳、ATM操作提領、郵局臨櫃辦理，但對於無銀行帳號、不會用網路及ATM，或部分郵局服務不及地區的民眾而言，將難以領到6000元。

鍾佳濱說，目前全台有3個鄉鎮，全鄉只有一台ATM可使用，而郵局的服務分布也未普及，花蓮縣萬榮鄉、屏東縣獅子鄉、台東縣金峰鄉，完全無郵局駐點。

鍾佳濱指出，這些地區的民眾若要臨櫃申領6000元，必須長途跋涉到其他鄉鎮才能領到錢，相當辛苦。他建議行政院應該考量金融不普及地區，並提供額外協助。

伍麗華表示，未來普發現金時，政府應思考過去發放三倍券、五倍券，以及口罩、快篩試劑等防疫物資的經驗，研議更便民的領取方式，也應加強原鄉金融基礎建設。

伍麗華說，對於缺乏金融服務機構及提款設備的原偏鄉地區，希望中央部會及地方縣市政府能協調，結合鄉公所、村里長及當地派出所，就不便提領的民眾進行造冊後，在村里中定點發放。

對此，數發部數位政府司副司長楊耿瑜說，目前行政院拍板定案有3種發現金的管道，但考量這次發放對象擴及全台民眾，數位部有一些規劃，像是針對特定族群，包括老農年金對象、受補助的身障人士等，可以透過直撥入帳方式處理。

至於沒有ATM或郵局的地方，楊耿瑜指出，也有規劃透過造冊領現方式處理，但這部分還在跟各部會協調。（編輯：楊蘭軒）1120202