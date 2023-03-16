普發現金6000元線上登記 10至12月新生兒明年還能申請

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行政院會16日通過普發現金規劃報告，自22日上午8時起，開放民眾預先在普發現金的官網登記，免讀卡機、免插卡，登記資料經系統核驗無誤，現金屆時就能直接入帳。中央社記者吳家昇攝 112年3月16日

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（中央社記者賴于榛台北16日電）行政院會今天通過普發現金相關規劃，5個發放管道中，線上登記領取以及直接入帳管道發放時間最早，待疫後特別預算生效後5個工作天就能入帳；但請領時間，須視疫後特別預算三讀公布生效時間而定。

此外，因應擴大發放對象，政府也放寬今年10月至12月底出生的新生兒，其父母或法定代理人可以在明年1月底之前，帶著出生證明直接至郵局請領即可。

攸關普發現金的「中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算案」尚未在立法院三讀，近日進度為通過委員會初審，今天下午將展開朝野協商；行政院長陳建仁在行政院會時期盼預算早日三讀，才能及早普發新台幣6000元。

行政院會今天先通過財政部報告的「全民共享普發現金規劃」，財政部次長阮清華與數位部次長李懷仁皆出席院會後記者會系統建置與規劃時程；2部會也預計3月20日會在財政部舉行共同記者會，進一步解釋相關規劃。

根據規劃，普發6000元將採5種領取方式，包括登記入帳、ATM領現、郵局領現、直接入帳、特定偏鄉造冊；發放對象包含國民、駐外人員及眷屬、外籍配偶、持有永久居留證外國人等4大類；同時也呼應立委呼籲，將今年底前出生的新生兒皆納入發放對象。

線上登記部分將自3月22日上午8時起開放預先登記，3月22日至3月26日將採身分證字號或居留證號尾數分流，每天開放2組尾數的民眾登記，預計3月20日以抽籤決定尾數分流順序；3月27日起開放所有民眾登記，3月28日起開放修改及查詢登記資料是否正確，及是否符合領取資格。

線上登記原則由本人登記，但父母或法定代理人可為未滿13歲的未成年子女代領，民眾只要到全民共享普發現金官網（https://6000.gov.tw）登記填寫本人的身分證字號或居留證號、金融機構帳號及健保卡號等資料，免讀卡機、免插卡，後續登記資料經過系統核驗無誤，屆時6000元就會直接入帳至指定的本人金融帳戶。

ATM領現則是要準備提款卡、身分證字號、健保卡號到要到指定ATM就可領取，父母或法定代理人也可替未滿13歲的兒童代領；郵局領現則是要帶著健保卡或是身分證、居留證，填寫資料後就可領取。

另外，有例行性領取政府津貼或年金者，無須申請就能直接入帳，預計在預算三讀公布生效後5個工作天入帳。

而特定偏鄉屏東縣獅子鄉、花蓮縣萬榮鄉、台東縣金峰鄉自3月20日至3月25日為止可登記偏鄉造冊，6000元預計在預算三讀公布生效後5個工作天起的2週後發放。

阮清華會後補充說明，普發6000元的預計請領時間為半年，5個發放管道啟動時間將會分流，直接入帳與線上登記預計是預算三讀公布生效後5個工作天發放，再來才會開放ATM領現，而郵局領現最晚，預計是生效後第21天才開放。

阮清華也強調，疫後特別預算何時生效還不確定，只能靠推算，如果順利在3月27日就生效，領取截止日就會是10月31日，但若預算要進入冷凍期，相關時序就會有變化。

使用比例部分，阮清華估計前3多的使用管道，分別是線上登記約1000萬人、ATM600萬人、直接入帳400萬人。

這次領取也對部分民眾例外延長時間，阮清華說，10月1日至12月31日這3個月在國內出生的新生兒，考量新生兒出生時較為繁忙，因此開放生父、生母或是法定代理人在明年1月底前，帶著出生證明去郵局領現。（編輯：蘇龍麒）1120316