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財政部：20日啟動1988普發現金客服專線

2023/3/17 19:01（3/17 19:18 更新）
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財政部20日起將啟動1988客服專線，提供普發現金新台幣6000元便民服務。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
財政部20日起將啟動1988客服專線，提供普發現金新台幣6000元便民服務。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社記者張璦台北17日電）為提供普發現金新台幣6000元便民服務，順利推動政策，財政部今天表示，3月20日起將正式啟動1988客服專線，以及相關宣導活動。

「中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算案」正由立法院審查，各黨團同意於24日院會表決處理，完成三讀程序。如果24日表決通過，25日下午將送總統府，一旦完成法定程序，將在總統公布預算案生效後的5個營業日陸續撥款入帳。

財政部今天發布新聞稿表示，為服務民眾，即時提供諮詢，規劃委託具1988紓困振興客服經驗的團隊，辦理普發現金客服，透過集中、整合性管理，了解民眾需求，提升服務品質與效率，以利及時解決民眾疑問。

財政部官員指出，1988是民眾熟悉的專線號碼，因此沿用至普發現金政策，但這一專線仍將提供原本的紓困振興相關服務。（編輯：蘇志宗）1120317

#財政部
#中央政府
#立法院
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