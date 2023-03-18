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普發6000元5大領取管道 數位部：僅登記入帳需線上登記

2023/3/18 11:48（3/18 13:22 更新）
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全民普發現金新台幣6000元有5大領取管道，數位發展部18日表示，除了登記入帳外，其他領取管道都不必至線上系統登記。（中央社檔案照片）
全民普發現金新台幣6000元有5大領取管道，數位發展部18日表示，除了登記入帳外，其他領取管道都不必至線上系統登記。（中央社檔案照片）
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（中央社記者謝方娪台北18日電）全民普發現金新台幣6000元有5大領取管道，第一階段為登記入帳，後續將開放第二階段ATM領現、第三階段郵局臨櫃服務等。數位發展部今天表示，除了「登記入帳」外，其他領取管道都不必至線上系統登記。

普發6000元現金將採5種領取管道，包括登記入帳、ATM領現、郵局領現、直接入帳及特定偏鄉造冊。

數位部今天在臉書發文表示，除了「登記入帳」外，民眾使用其他管道領取現金都不需要至線上系統登記，意即若民眾想直接至ATM領現或前往郵局櫃台領取，都不必在線上系統登記。

數位部指出，普發現金領取管道第一階段為登記入帳，自3月22日開始登記，待特別預算完成法定程序生效後，將陸續開放第二階段ATM領現、第三階段郵局臨櫃服務，民眾可選擇自己最習慣使用的管道領取6000元。

至於另外兩大領取管道為特定管道，包括特定對象直接入帳及特定偏鄉造冊發放。

數位部表示，特定族群包含領取勞保年金、國民年金、老農津貼、勞退、身障補助、中低收入老人津貼等民眾，6000元將直接入帳，不需要在線上系統登記。

另屏東縣獅子鄉、花蓮縣萬榮鄉、台東縣金峰鄉等特定偏鄉因沒有ATM或郵局，將會在當地派出所造冊，採實體領取現金，同樣不需要在線上系統登記。

數位部提醒，領取6000元現金管道有5種，僅登記入帳才需上網登記；民眾慎防來路不明的網站與訊息，若有疑似詐騙，請撥打165反詐騙專線查證。（編輯：翟思嘉）1120318

#數位部
#普發
#數位發展部
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