普發6000元登記入帳3/22開跑 身分證尾數分流順序出爐

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全民普發新台幣6000元，22日上午8時起開放民眾預先在普發現金的官網登記。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張璦台北20日電）全民普發新台幣6000元共有5種領取管道，想要直接讓錢匯進戶頭的民眾可上網登記，登記入帳方式於22日至26日採身分證字號或居留證號尾數分流，財政部今天公布，22日可登記尾數為0、1，23日為2、3，24日為4、5，25日為6、7，26日為8、9。

數位部發布新聞稿指出，3月27日後，所有符合領取資格的民眾，都可上網登記（https://6000.gov.tw）；無論在哪一個時間點上網登記，均會在特別預算由立法院完成三讀且總統公布生效後陸續入帳，登記系統也將持續提供服務至少6個月，民眾無需擔心，不必搶在第一時間登記。

「中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算案」正由立法院審查，各黨團同意於24日院會表決處理，完成三讀程序。如果24日表決通過，25日下午將送總統府，一旦完成法定程序，將在總統公布預算案生效後的5個營業日陸續撥款入帳。（編輯：張良知）1120320