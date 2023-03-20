6000元領取期限擬至10月底 ATM領現比郵局早7天開跑

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財政部次長阮清華20日表示，普發6000元ATM領現啟動時間，將比郵局領現早7天，確切領取起始日將由行政院公布。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張璦台北20日電）財政部次長阮清華今天表示，普發6000元ATM領現啟動時間，將比郵局領現早7天，確切領取起始日將由行政院公布；另外，領取6000元的期限，擬至10月底，今年第4季出生的新生兒，領取期限則到明年1月底。

阮清華指出，6000元領取管道多元、時間充裕，民眾不必搶在第一時間登記，「大家一定領得到」。

「中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算案」正由立法院審查，各黨團同意於24日院會表決處理，完成三讀程序。如果24日表決通過，25日下午將送總統府，一旦完成法定程序，將在總統公布預算案生效後的5個營業日陸續撥款入帳。

財政部與數位部今天舉辦記者會，宣布普發現金官網「6000.gov.tw」以及客服1988專線，正式上線。

會中同步公布登記入帳方式，22日至26日採身分證字號或居留證號尾數分流；22日可登記尾數為0、1，23日為2、3，24日為4、5，25日為6、7，26日為8、9。27日後，所有符合領取資格的民眾，都可上網登記。

與會的數位部次長李懷仁指出，登記系統將持續提供服務至少6個月，確切截止日期由行政院公布。

李懷仁表示，預計很多民眾將採取登記入帳這一管道，系統有做同步稽核，若民眾已完成上網登記送件，就無法用其他方式領取，系統會自動擋掉。

登記入帳若資料檢核無誤，將在總統公布預算生效後，第5個營業日陸續入帳；李懷仁表示，如果是預先登記者，在總統公布預算案生效後，第5個營業日「刷（存摺）還沒到看到錢（入帳），可以致電客服」。

針對總統公布預算案生效後才進行線上登記的民眾，數位部舉例說明，假設3月27日預算案生效，第5個營業日4月6日，預計會入帳給3月31日前登記無誤的民眾。

因4月1日至5日連假，銀行不營業，這段期間登記者，會在4月7日之後入帳；4月6日起登記者，都是「登記日加2天」後入帳。

財金公司補充說明，希望預先登記的民眾儘可能在同一天收到款項，但各銀行分配的量不一定平均，未必能在一個晚上同步入帳，會與銀行密切合作，讓民眾儘早拿到現金。

阮清華、李懷仁也說明ATM領現、郵局領現、直接入帳、特定偏鄉等領取方式，各自入帳時間為何以及相關細節。

ATM領現啟動時間，暫定為總統公布預算案生效後「加14天（日曆天）」，實際啟動日期由行政院公布；ATM領現指定金融機構有13家（新增玉山），共接近2萬6000台ATM，覆蓋率超過8成，金管會將督導各銀行，在ATM貼上橘色的「普發現金識別貼紙」。

郵局領現啟動時間，為總統公布預算案生效後「加21天（日曆天）」；實際啟動日期也由行政院公布。

已有例行性領取政府津貼或年金者的特定對象，採直接入帳，將在總統公布預算案生效後5個營業日入帳。

至於特定偏鄉，花蓮縣萬榮鄉、台東縣金峰鄉、屏東縣獅子鄉無ATM或郵局，可就近至當地派出所，登記造冊領取；可在派出所領取的期限，為總統公布預算案生效後5個營業日起的2週內，若超過這一時間，不會喪失領取資格，但須改用其他方式領取。

此外，登記入帳、郵局領現，都是以最多代領4人為限（含本人5位），未滿13歲者可被代領。

阮清華提醒，政府不會發簡訊或電子郵件通知領錢或登錄，也不會打電話要求到ATM或網銀操作轉帳，請民眾務必提高警覺，千萬不要上當，以免個資被竊或遭詐騙；如遇可疑網站或訊息，應立即撥打165反詐騙專線。（編輯：蘇志宗）1120320