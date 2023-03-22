普發現金線上登記 銀行祭加碼活動放大6000元

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（中央社記者謝方娪、蘇思云台北22日電）全民普發新台幣6000元，今天起選擇「登記入帳」的民眾已開始分流登記。針對以自家銀行帳戶登記入帳者，國泰世華銀行推點數加碼，台新銀行及台北富邦銀行則祭出抽獎回饋。

全民普發6000元共有5種領取管道，想讓錢直接匯入戶頭的民眾可採「登記入帳」方式，於22日至26日依身分證字號或居留證號尾數分流線上登記。22日可登記尾數為0、1，23日為2、3，24日為4、5，25日為6、7，26日為8、9。

響應普發現金政策，針對選擇「登記入帳」的民眾，即日起至5月31日，開立台新Richart新戶於過程中輸入專屬代碼並達成特定任務，最高享1000元現金回饋，包含新開戶300元、Richart Mastercard悠遊金融卡任刷一筆200元及申購指定外幣專案500元，且凡是具有領取6000元資格及開戶資格的外籍人士，一樣可參與。

此外，民眾可至台新行動銀行App領取「翻倍抽6000」活動券，以「登記入帳」方式領取6000元，完成後除了可抽6000元，還可領取品牌優惠券，包含肯德基、必勝客、漢堡王等。

台北富邦銀行表示，即日起至5月31日登記申請以北富銀帳戶入帳（含一般帳戶或數位帳戶）且成功入帳者，可抽現金600元，共計1000名。每筆成功入帳可享1次抽獎機會，每人最高享5次抽獎機會，意味包含客戶本人外，最多代領4位未滿13歲子女。

另若在活動期間新開立富邦「奈米存」數位帳戶，自開戶日起180天，台幣活儲享2%年息，優惠限額新台幣10萬元，美元活存享3個月定存牌告計息，優惠限額美元1萬元，且跨行提款轉帳合計每月可享10次免手續費。

國泰世華銀行則推出「登記入帳早鳥優惠」，民眾若登記以國泰世華帳戶入帳且成功入帳者，4月15日至5月15日到全聯、全家、萊爾富3大通路刷CUBE卡消費（不含全支付及全盈支付消費），享0.5%小樹點加碼回饋，每戶上限200點，限量登錄10萬名。

針對以「ATM領取」的民眾，台新銀行指出，若使用台新ATM提領6000元，完成即可參加抽獎，最高可抽台新Point 6000點，1點等於新台幣1元，並可獲得全家、OK超商、新光三越等優惠。（編輯：楊凱翔）1120322